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Xiaomi сообщает о росте спроса на умные домашние устройства

08 января 2021, 11:31




Китайская компания Xiaomi выпустила отчет с результатами проведенного исследования покупательских интересов за период с марта 2020 года по конец года. Согласно полученным данным, около 70% потребителей сообщили, что в организации их среды проживания произошли серьезные изменения. Они были вызваны влиянием пандемии и, как следствие, необходимости проводить больше времени дома. Более половины (51%) сообщили, что приобрели за этот период как минимум одно смарт-устройство.

60% респондентов заявили о снижении своего ощущения благополучия и сокращении возможностей для его достижения. Многие отмечают возникшие трудности, с которыми пришлось столкнулись, из-за вынужденного слияния времени досуга и работы.

Xiaomi сообщает о росте спроса на умные домашние устройства


Для устранения негативного влияния неблагоприятных факторов около 63% респондентов сообщили о покупке одного или нескольких устройств категории «умный дом». 82% опрошенных отметили, что во время вынужденного нахождения дома из-за COVID-19 они внесли изменения, чтобы сделать свой дом более приспособленным для работы. 79% респондентов отметили, что внесенные изменения затрагивали одну или несколько комнат.

Как отметил Даниэль Десьярле, менеджер по глобальному маркетингу продуктов Xiaomi, наибольшим спросом за указанный период пользовались устройства класса connected home, различные системы автоматизации, а также устройства, наделенные новыми, популярными технологиями, которые являются элементами для создания новых экосистем внутри дома. Эти системы помогают решать новые задачи, связанные с длительным пребыванием в условиях ограниченного пространства.

Наибольшую активность по переоборудованию помещений проявляли представители поколения Z (1997-2010 г.р.) и миллениалов (1982-1996 г.р.). Такие покупки совершили 91% потребителей поколения Z и 80% миллениалов. Так, сегмент поколения Z приобрел в среднем три новых устройства «умный дом».

Опрос показал, что большинство респондентов, которые приобрели устройства для умного дома, планируют продолжить использовать их и после завершения пандемии. Они готовы обновить эти устройства, если в 2021 году произойдет новая блокировка.



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