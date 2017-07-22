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Lenovo анонсировала карманный ПК-геймпад ПК LAVIE MINI

08 января 2021, 13:50




Компания Lenovo анонсировала выпуск карманного 8-дюймового ПК-геймпад LAVIE MINI. Компьютер представляет собой гибрид мобильного ПК, который легко превратить в игровую приставку ультрамобильного типа.

Несмотря на очень компактный форм-фактор, компьютер оснащен мобильным процессором Intel Core i7 11-го поколения с графической поддержкой Intel Iris Xe. Внутри установлен SSD-накопитель емкостью до 256 Гбайт и оперативная память LPDDR4 размером 16 Гбайт.

Lenovo представляет карманный ПК-геймпад ПК LAVIE MINI


8-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением WUXGA (1920х1200) размещен в корпусе кристально-белого цвета, что придает ему воздушный полупрозрачный вид. На крышке ЖК-дисплея загорается логотип, когда компьютер включен. Клавиатура имеет собственную подсветку, что придает ей привлекательный вид. Цифровые и символьные клавиши круглой формы имеют такой же размер, что и алфавитные клавиши, что упрощает процесс набора текста.

Как и любой современный Windows-ноутбук, новый гаджет поддерживает такие функции, как режим ожидания. Имеется ИК-камера, позволяющая производить подключение без касаний.



К сверхмалому LAVIE MINI может быть присоединен дополнительный игровой контроллер, который позволяет играть в высококачественные компьютерные игры, в том числе автомобильные гонки. При желании можно перенести игровой процесс на большой экран телевизора, если поместить компьютер LAVIE MINI в дополнительную док-станцию, оснащенную HDMI-разъемом.

Помимо порта HDMI, док-станция также предоставляет другие варианты подключений, включая несколько портов USB Type-C и Type-A. Док-станция может заряжать аккумулятор ПК.

Вес устройства составляет всего 579 граммов. Информации о ценах пока нет.



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