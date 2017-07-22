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Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, несмотря на обвинение в мошенничестве

08 января 2021, 15:15




7 января Илон Маск впервые стал самым богатым человеком в мире, опередив Джеффа Безоса из Amazon. Для этого Маску не потребовалось даже встать со стула. Богатство упало ему в руки в результате действий трейдеров на фондовом рынке. Произошел поразительный рост стоимости акций Tesla, которые за время торгов прибавили за один день 7,94%. День спустя, 8 января, она уже составляет 816 долл. Успех был предопределен прошедшим годом, за время которого акции Tesla выросли в цене почти в 10 раз: 8 января 2020 года они стоили 98 долларов.

Илон Маск стал самым богатым в мире, несмотря на обвинение в мошенничестве


Как сообщает Bloomberg, состояние Илона Маска оценивается в настоящее время в 194,8 миллиарда долларов. Это на 9,5 миллиарда долларов больше, чем числится за Безосом. Справедливости ради стоит отметить, что этого не случилось бы, но ранее ему пришлось отдать около четверти своих активов в ходе развода.

Причиной роста цены акций Tesla стал неожиданный рост продаж электромобилей во время пандемии. В результате компания обеспечила себе стабильную прибыль в течение последних пяти кварталов и полностью выполнила поставленные на 2020 год цели по производству электромобилей, произведя 508 000 автомобилей Tesla за последние 12 месяцев.

Поднять цену акций Tesla помогло и включение этой компании в индекс S&P500 - фондовый индекс, в корзину которого попадают 505 избранных публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию и торгуемых на фондовых биржах США. Список составляется компанией Standard & Poor's. Присутствие в этом индексе дает возможность пенсионным фондам США вкладывать в акции этих компании свои средства. Иными словами, теперь от будущего Tesla зависит будущее благосостояния большинства американцев.

Достигнутый результат с растущим богатством Илона Маска заставляет вспомнить о штрафе в 2018 году, когда Маску пришлось заплатить 20 миллионов долларов по требованию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Причиной негодования стало шутливое упоминание Маска в Twitter о готовности выкупить все акции Tesla у держателей, когда их стоимость вырастет до 420 долларов за штуку (на тот момент они торговались примерно по 350 долларов). Сейчас их стоимость больше «мошеннической» практически в два раза. Маск заверил тогда, что финансирование этой операции гарантировано.

Это вызвало возмущение со стороны SEC. Он заявил, что Маск намеренно ввел участников рынка в заблуждение своим твитом, потому что заранее не обсуждал с инвесторами какие-либо варианты выкупа акций Tesla. Чтобы урегулировать спор с властями и не попасть под обвинение в мошенничестве, Маску потребовалось тогда заплатить штраф в размере 20 миллионов долларов. После этого ему пришлось уйти с поста председателя совета директоров Tesla, но при этом он остался во главе компании как генеральный директор.



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