От перегрева гаджетов во время зарядки не застрахован никто. Но подобного рода проблемы не часто возникают с продуктами Xiaomi. Зато каждый случай становится предметом серьезных разбирательств. О новом инциденте удалось узнать через сеть Reddit, где появилась информация о взорвавшемся во время зарядки фитнес-браслете Mi Band 5.
Смарт-браслет Xiaomi Mi Band 5 был выпущен в прошлом году. Многие пользователи расценивают его как очень красивый экземпляр. Судить о полезности его функций следует индивидуально, но эта модель - одна из лучших, считают они, выделяя яркие и насыщенные цвета, множество настроек, цветной качественный экран с высоким разрешением.
Xiaomi Mi Band 5 сейчас служит образцом, на который равняются другие производители. Например, компания OnePlus готовит сейчас к выпуску свой умный браслет OnePlus Band, который многие рассматривают как прямой конкурент для Xiaomi Mi Band 5.
И в этот момент в Reddit появляются снимки пользователя Микеля Коста с полностью сгоревшим и развороченным браслетом Mi Band 5.
Со слов пользователя, смарт-браслет Mi Band 5 взорвался во время зарядки на столе. Ужасный вид объясняется еще и дополнительно нанесенными повреждениями. Вандальная искореженность его корпуса объясняется тем, что вспыхнувший гаджет пришлось бросить на пол и наступить на него ботинком, как рассказал пострадавший. Это было необходимо сделать, чтобы сбить пламя. Это было необходимо сделать, потому что вид сгоревшей квартиры представлял бы еще более удручающее впечатление.
Объяснить, почему устройство загорелось, не представляется возможным в настоящий момент. Причиной взрыва могли стать проблемы с оборудованием внутри самого гаджета, а также любые проблемы в системе зарядки, в том числе скачки напряжения в сети.
Как утверждает пострадавший, устройство заряжалось с помощью оригинального зарядного кабеля, поставляемого с устройством. Для питания применялось базовое зарядное устройство Mi 5V/1A. Как известно, браслет Mi Band 5 поставляется со специальным зарядным кабелем, который крепится магнитно к фитнес-трекеру и использует USB-разъем.
Пострадавшее устройство было приобретено через Amazon. Владелец сгоревшего аппарата связался со службой техподдержки Xiaomi и отправил поврежденное устройство обратно в Amazon.
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