Компания Samsung Display получила патент на устройство под названием «Display Device» («Дисплейное устройство»), которое позволяет размещать дополнительные элементы (камеры, датчики) в отдельной части экрана смартфона. Особенность задачи состоит в том, что их необходимо размещать на лицевой поверхности смартфона, но при этом их присутствие не должно мешать выводу изображения на основном экране устройства.
Заявка на патент была подана в Бюро патентов и товарных знаков США (USPTO) в мае 2020 года, сопроводительная документация была опубликована 31 декабря 2020 года. Эту информацию удалось отыскать исследователям издания LetsGoDigital, которые активно изучают патентные заявки, подаваемые через разные агентства мира.
В патенте подробно описывается механизм, предложенный южнокорейской компанией. Согласно документации, решение предусматривает разделение экрана на две неравные части. Первая - это основной экран, имеющий максимально возможное разрешение. Вторая часть имеет значительно меньший размер и отличается от перовой сравнительно более низким разрешением.
Вторую экранная часть можно разместиться вдоль верхней стороны телефона или на любой из торцевых сторон. В этой части можно разместить и скрыть не только фронтальную камеру, но и светодиодную вспышку и различные датчики, например, IR-датчики расстояния.
Инфракрасные датчики могут использоваться для облегчения программного распознавания снимаемых объектов и людей. Они не требуют значительного светового потока для работы, поэтому их можно разместить под дисплеем. С помощью такого датчика можно рассчитать расстояние между телефоном, с которого производится съемка, и снимаемыми объектами/людьми.
Samsung ссылается, что похожий патент уже подавался в 2016 году. Новый патент отличается от него деталями. Таким образом, компания в течение многих лет непрерывно занималась совершенствованием своей конструкции. Появится ли она в реальной модели или нет, не сообщается.
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