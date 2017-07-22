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Samsung получила патент на оригинальный механизм подэкранной камеры

08 января 2021, 20:58




Компания Samsung Display получила патент на устройство под названием «Display Device» («Дисплейное устройство»), которое позволяет размещать дополнительные элементы (камеры, датчики) в отдельной части экрана смартфона. Особенность задачи состоит в том, что их необходимо размещать на лицевой поверхности смартфона, но при этом их присутствие не должно мешать выводу изображения на основном экране устройства.

Samsung получила патент на оригинальный механизм подэкранной камеры


Заявка на патент была подана в Бюро патентов и товарных знаков США (USPTO) в мае 2020 года, сопроводительная документация была опубликована 31 декабря 2020 года. Эту информацию удалось отыскать исследователям издания LetsGoDigital, которые активно изучают патентные заявки, подаваемые через разные агентства мира.

В патенте подробно описывается механизм, предложенный южнокорейской компанией. Согласно документации, решение предусматривает разделение экрана на две неравные части. Первая - это основной экран, имеющий максимально возможное разрешение. Вторая часть имеет значительно меньший размер и отличается от перовой сравнительно более низким разрешением.

Вторую экранная часть можно разместиться вдоль верхней стороны телефона или на любой из торцевых сторон. В этой части можно разместить и скрыть не только фронтальную камеру, но и светодиодную вспышку и различные датчики, например, IR-датчики расстояния.

Инфракрасные датчики могут использоваться для облегчения программного распознавания снимаемых объектов и людей. Они не требуют значительного светового потока для работы, поэтому их можно разместить под дисплеем. С помощью такого датчика можно рассчитать расстояние между телефоном, с которого производится съемка, и снимаемыми объектами/людьми.

Samsung ссылается, что похожий патент уже подавался в 2016 году. Новый патент отличается от него деталями. Таким образом, компания в течение многих лет непрерывно занималась совершенствованием своей конструкции. Появится ли она в реальной модели или нет, не сообщается.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".


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