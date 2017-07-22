HARMAN, дочерняя компания Samsung Electronics и вендор таких брендов, как AKG, Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon, Mark Levinson и Revel, которые ценятся аудиофилами и музыкантами всего мира, заявила, что 2021 год станет знаковым не только для марки JBL, но и для всей компании HARMAN вместе с рекордным количеством наград за инновации CES.
Новинки и уже вышедшие устройства стали победителями в 20 номинациях, а главную из них заслужила новая акустическая система Harman Kardon Radiance 2400, удостоенная звания "Best of Innovation Award". Другой победитель, JBL BassPro Go, получила награды сразу в двух категориях - «Портативных устройств и аксессуаров», а также «Устройств для безопасности и развлечений внутри автомобиля».
JBL LIVE 660NC
Среди других наград:
флагман новой линейки JBL Tour, накладные наушники с адаптивным шумоподавлением JBL Tour ONE в номинации "Best of Innovation Honoree".
5 моделей полностью беспроводных наушников: JBL Tour Pro+, JBL Club Pro+, Live Pro+, Live Free NC+ и Reflect Mini NC.
Недавно вышедшая акустическая система для вечеринок JBL PartyBox 310.
JBL Reflect Mini NC
В автомобильном сегменте награду получили универсальный усилитель JBL DSP, серия акустических систем Infinity Kappa, а также флагман линейки для авто JBL Arena X.
В домашнем сегменте была отмечена реинкарнация легендарной акустической системы Harman Kardon Soundsticks IV.
В классе High End удостоены наград предусилитель Mark Levinson N° 5206 и виниловый проигрыватель Mark Levinson N° 5105.
JBL TUNE 215BT
Среди новинок, анонсированных HARMAN, в центре внимания остаются полностью беспроводные наушники. В ее линейке представлены сразу четыре новинки формата TWS: JBL LIVE PRO+ и JBL LIVE FREE NC+ для повседневного использования, JBL Reflect Mini NC TWS для занятий спортом, и JBL Tour Pro+ для тех, кому нужен вариант «на все случаи жизни».
JBL TUNE 660NC
Среди простых и практичных решений - младшие модели линейки TUNE: JBL TUNE 125BT и TUNE 215BT. Среди накладных и полноразмерных наушников в этом году представлены пять новых моделей, главной из которых станет модель JBL Tour ONE с технологией адаптивного шумоподавления True Adaptive Noise Cancelling и технологией Smart Audio. В сегменте портативных акустических систем бренд Harman Kardon анонсировал устройство нового поколения Onyx Studio 7. Пара твиттеров в сочетании с низкочастотным динамиком обеспечивают ему настоящее стерео с широкой звуковой сценой и бархатистыми басами.
Onyx Studio 7
Любителям домашнего кинопросмотра в высоком качестве предложена новая звуковая панель JBL Bar 5.0 Multibeam. Технология виртуального пространственного звучания Multibeam создает эффект присутствия без дополнительных тыловых каналов за счёт разнонаправленных динамиков, которые используют отражение звука от окружающих предметов.
JBL Synthesis SCL
В сегменте домашних аудиокомпонентов класса Hi-Fi и High End представлены сразу три новинки: серия встраиваемой акустики JBL Synthesis SCL, усилитель мощности JBL SA750 и лимитированная юбилейная версия акустических систем JBL L100 Classic 75.
JBL SA750
Одна из лидирующих линеек архитектурных аудиосистем JBL Synthesis SCL пополнилась сразу шестью новыми компонентами: две настенных модели SCL-6 и SCL-7, потолочные громкоговорители SCL-5 и SCL-8, центральный канал для расположения за экраном SCL-1 и сабвуфер SSW.
JBL L100 Classic 75
Юбилейная серия легендарных JBL L100 Classic 75 выполнена в узнаваемом винтажном стиле 1970-х годов.
Gaming Intense Max
Для владельцев автомобилей HARMAN покажет на CES 2021 три новых разработки: Gaming Intense Max - система для создания максимального комфорта для гейминга в автомобиле; Creator Studio - для ведения блога или записи подкаста в автомобиле; Drive-Live Concert - для создания аудио, позволяющего передать в салоне автомобиля эмоциональность живых выступлений.
Creator Studio
Drive-Live
Для воплощения концепции Drive-Live HARMAN представляет две проприетарных разработки: L.I.V.E. (Live Interactive Virtual Experience) и Personal Audio Headrest. Система L.I.V.E. восстанавливает утерянную из-за дистанции связь артиста со своей аудиторией во время живых концертов. Зрителям доступны разные активности во время триггерных событий вроде приветствия или выбора следующей песни, а также ряд опций персонализации шоу, в том числе выбора удобного ракурса камеры.
Gaming Intense Max
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой гарнитуры Razer BlackShark V2 X. Недавно выпущенная Razer игровая гарнитура Razer BlackShark V2 X стала упрощенным вариантом BlackShark V2. Это одно из самых недорогих решений, позволяющих получить качественный, виртуальный объёмный звук 7.1. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer BlackShark V2 X: отличный объёмный звук занедорого".