РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

HARMAN сделал акцент в своих новых продуктах на качество звука в доме и автомобиле

09 января 2021, 09:38




HARMAN, дочерняя компания Samsung Electronics и вендор таких брендов, как AKG, Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon, Mark Levinson и Revel, которые ценятся аудиофилами и музыкантами всего мира, заявила, что 2021 год станет знаковым не только для марки JBL, но и для всей компании HARMAN вместе с рекордным количеством наград за инновации CES.

Новинки и уже вышедшие устройства стали победителями в 20 номинациях, а главную из них заслужила новая акустическая система Harman Kardon Radiance 2400, удостоенная звания "Best of Innovation Award". Другой победитель, JBL BassPro Go, получила награды сразу в двух категориях - «Портативных устройств и аксессуаров», а также «Устройств для безопасности и развлечений внутри автомобиля».

HARMAN

JBL LIVE 660NC


Среди других наград:

  • флагман новой линейки JBL Tour, накладные наушники с адаптивным шумоподавлением JBL Tour ONE в номинации "Best of Innovation Honoree".
  • 5 моделей полностью беспроводных наушников: JBL Tour Pro+, JBL Club Pro+, Live Pro+, Live Free NC+ и Reflect Mini NC.
  • Недавно вышедшая акустическая система для вечеринок JBL PartyBox 310.

HARMAN

JBL Reflect Mini NC


В автомобильном сегменте награду получили универсальный усилитель JBL DSP, серия акустических систем Infinity Kappa, а также флагман линейки для авто JBL Arena X.

В домашнем сегменте была отмечена реинкарнация легендарной акустической системы Harman Kardon Soundsticks IV.

В классе High End удостоены наград предусилитель Mark Levinson N° 5206 и виниловый проигрыватель Mark Levinson N° 5105.

HARMAN

JBL TUNE 215BT


Среди новинок, анонсированных HARMAN, в центре внимания остаются полностью беспроводные наушники. В ее линейке представлены сразу четыре новинки формата TWS: JBL LIVE PRO+ и JBL LIVE FREE NC+ для повседневного использования, JBL Reflect Mini NC TWS для занятий спортом, и JBL Tour Pro+ для тех, кому нужен вариант «на все случаи жизни».

HARMAN

JBL TUNE 660NC


Среди простых и практичных решений - младшие модели линейки TUNE: JBL TUNE 125BT и TUNE 215BT. Среди накладных и полноразмерных наушников в этом году представлены пять новых моделей, главной из которых станет модель JBL Tour ONE с технологией адаптивного шумоподавления True Adaptive Noise Cancelling и технологией Smart Audio. В сегменте портативных акустических систем бренд Harman Kardon анонсировал устройство нового поколения Onyx Studio 7. Пара твиттеров в сочетании с низкочастотным динамиком обеспечивают ему настоящее стерео с широкой звуковой сценой и бархатистыми басами.

HARMAN

Onyx Studio 7


Любителям домашнего кинопросмотра в высоком качестве предложена новая звуковая панель JBL Bar 5.0 Multibeam. Технология виртуального пространственного звучания Multibeam создает эффект присутствия без дополнительных тыловых каналов за счёт разнонаправленных динамиков, которые используют отражение звука от окружающих предметов.

HARMAN

JBL Synthesis SCL


В сегменте домашних аудиокомпонентов класса Hi-Fi и High End представлены сразу три новинки: серия встраиваемой акустики JBL Synthesis SCL, усилитель мощности JBL SA750 и лимитированная юбилейная версия акустических систем JBL L100 Classic 75.

HARMAN

JBL SA750


Одна из лидирующих линеек архитектурных аудиосистем JBL Synthesis SCL пополнилась сразу шестью новыми компонентами: две настенных модели SCL-6 и SCL-7, потолочные громкоговорители SCL-5 и SCL-8, центральный канал для расположения за экраном SCL-1 и сабвуфер SSW.

HARMAN

JBL L100 Classic 75


Юбилейная серия легендарных JBL L100 Classic 75 выполнена в узнаваемом винтажном стиле 1970-х годов.

HARMAN

Gaming Intense Max


Для владельцев автомобилей HARMAN покажет на CES 2021 три новых разработки: Gaming Intense Max - система для создания максимального комфорта для гейминга в автомобиле; Creator Studio - для ведения блога или записи подкаста в автомобиле; Drive-Live Concert - для создания аудио, позволяющего передать в салоне автомобиля эмоциональность живых выступлений.

HARMAN Creator Studio

Creator Studio



HARMAN

Drive-Live


Для воплощения концепции Drive-Live HARMAN представляет две проприетарных разработки: L.I.V.E. (Live Interactive Virtual Experience) и Personal Audio Headrest. Система L.I.V.E. восстанавливает утерянную из-за дистанции связь артиста со своей аудиторией во время живых концертов. Зрителям доступны разные активности во время триггерных событий вроде приветствия или выбора следующей песни, а также ряд опций персонализации шоу, в том числе выбора удобного ракурса камеры.

HARMAN

Gaming Intense Max




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой гарнитуры Razer BlackShark V2 X. Недавно выпущенная Razer игровая гарнитура Razer BlackShark V2 X стала упрощенным вариантом BlackShark V2. Это одно из самых недорогих решений, позволяющих получить качественный, виртуальный объёмный звук 7.1. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer BlackShark V2 X: отличный объёмный звук занедорого".

Читайте также:

  • Спикерфон Anker PowerConf делает звук профессиональным для домашних аудиосовещаний
  • Новогодняя скидка на наушники Apple AirPods Max Caviar составит 700 000 рублей
  • Apple получила патент на гибкую конструкцию регулировки оптической силы линз в VR-гарнитуре
  • СберЗвук сделал подкасты бесплатными
  • Apple AirPods Pro трещат и теряют басы, усиливают шум с улиц взамен его подавления

    • следующая новость
    Флагман Xiaomi Mi 11 складывается как стул, если на него сесть

    предыдущая новость
    Samsung получила патент на оригинальный механизм для размещения подэкранной камеры

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Выгодные покупки с BOBKeys: Подлинная пожизненная активация Windows 10 Pro – 935р, Office – 423р Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка С новым годом! Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка
    Подлинная пожизненная активация Windows 10 и Office Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 января, 2021

    Флагман Xiaomi Mi 11 складывается как стул, если на него сесть

    HARMAN сделал акцент в своих новых продуктах на качество звука в доме и автомобиле

    8 января, 2021

    Samsung получила патент на оригинальный механизм для размещения подэкранной камеры

    Фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band 5 начали взрываться во время зарядки

    В линейке игровых мониторов Acer появились новые Predator и Nitro

    Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, несмотря на обвинение в мошенничестве

    Lenovo анонсировала карманный ПК-геймпад ПК LAVIE MINI

    Раскрыта причина комплектации контроллеров Xbox батарейками Duracell

    Xiaomi сообщает о росте спроса на умные домашние устройства

    Hyundai Motor намерена выпускать Apple Car вместе с Apple

    7 января, 2021

    Microsoft добавила «простой» режим к инструменту восстановления файлов в Windows

    Bloomberg рассказал о фиаско Microsoft с покупкой Nintendo

    Samsung Electronics анонсировал новые серии телевизоров 2021 года: Neo QLED, MICRO LED и Lifestyle TV

    PassMark: AMD кратковременно обогнала Intel по доле процессоров для настольных ПК

    6 января, 2021

    GELID анонсировал новую модель ARGB-кабелей ASTRA для подсветки ПК

    Dynatron выпустил водяной кулер L15 AIO для сокетов нового поколения

    Линус Торвальдс обвинил Intel в преднамеренном сдерживании развития рынка памяти

    В IKEA решили «погреться» от славы PS5 и Xbox Series X

    Samsung запускает в массовое производство 13,3-16 дюймовые OLED-панели 1440p для ноутбуков

    ASUS представила 27-дюймовый профессиональный монитор ProArt PA278CV с «честным» разрешением 1440p

    ССЫЛКИ