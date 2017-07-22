Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 складывается как стул, если на него сесть. Об этом стало известно, когда в сети появилась фотография первого поврежденного устройства, который сломался при неизвестном инциденте. Снимок был опубликован в китайском социальном сервисе Weibo. Устройство сильно повреждено, фактический владелец сломанного телефона жив, но имя его неизвестно. Поврежденное устройство появилось всего через неделю после старта продаж флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 в Китае.
На снимке видно, что экран Mi 11 сложился назад как стульчик, почти под прямым углом к нижней части корпуса ниже линии блока камер. По всей видимости, излом пришелся по плате, на которой крепится блок камер - больно ровно обозначилось место перегиба. На линию сгиба чуть не попала кнопка включения, но при этом не сообщается, включается ли телефон в таком состоянии, или он все-таки действительно стал неработоспособным. При этом задняя стеклянная панель разбилась, и аппарат в таком виде вряд ли подлежит ремонту.
Было выдвинуто несколько предположений относительно причин, которые могли вызвать подобный ущерб. Например, высказывалось предположение, что владелец телефона перепутал его с Samsung Galaxy Z Fold2 и попытался сложить, убирая в карман.
По всей видимости, телефон был зажат в каком-то проеме, например в стыке между стенкой дивана, после чего к нему было приложено значительное усилие, например, подвинули массивный стул или стол. То, что смартфон сложился «правильно», говорит о ровной линии изгиба. По всей видимости, именно так будут ломаться смартфоны этой модели, если их оставить торчащими в заднем кармане брюк и плюхнуться со всего размаха на сиденье в метро или общественном транспорте.
Смартфон Xiaomi Mi 11, оснащенный чипом Snapdragon 888, стал первым устройством, где появился новый флагманский чипсет Qualcomm. Экран устройства поддерживает разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц. Телефон оснащен батареей 4600 мАч, поддерживает проводную зарядку 55 Вт, беспроводную зарядку 50 Вт и обратную беспроводную зарядку дя дополнительных устройств 10 Вт. Основная камера - это 100-мегапиксельный датчик Samsung HMX, есть двойные стереодинамики Harman Kardon и другие функции.
Как и другие флагманские модели Xiaomi, в Mi 11 используется покрытие передней и задней стенки защитным стеклянным покрытием с алюминиевой рамкой по торцу. В устройстве применяется новейшее защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus, которое на сегодняшний день является самой надежной защитой. Но, как видно, против лома пока еще не придумано приема.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".