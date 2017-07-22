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Новые слухи об iPhone 13 пришли из Японии

09 января 2021, 21:05




В то время, пока рынок осваивает продажи iPhone 12, Apple уже ведет разработку следующей модели iPhone 13. По слухам, новое поколение смартфонов Apple будет состоять из четырех моделей, родственных по дизайну с iPhone 12. Пока по новой разработке нет никаких официальных данных. Но зато уже распространяются слухи, и буквально на днях появилась их новая порция.

Слухи об изменениях, которые предположительно коснутся iPhone 13, пришли через японский сайт Мака Отакара (Mac Otakara). Он ссылается на китайские компании из цепочки поставок комплектующих, называя их первоисточником этих новостей.

Новые слухи об iPhone 13 пришли из Японии


Первое, что отмечается в его слухах, - это упоминание о росте толщины iPhone 13 примерно на 0,26 мм по сравнению с iPhone 12. Остальные габаритные размеры (высота и ширина) у всех четырех моделей iPhone 13 останутся прежними.

Второе, о чем рассказал Отакара, - это увеличение размера задней камеры. Ее диаметр вырастет на 0,9 мм на всех моделях iPhone 13.

Кроме того, он сообщил, что Apple планирует покрывать всю поверхность блока камер будущих устройств «сапфировым стеклом».

Выступ камерного модуля у iPhone 12 Pro Max 2020 года

Выступ камерного модуля у iPhone 12 Pro Max 2020 года


Следующий слух - линзы блока камер у iPhone 13 будут меньше выступать за край, чем у iPhone 12. Их конструкция будет больше похожа на то, как это сделано с блоком камер на iPad Pro образца 2020 года, у которого также имеется широкий выступ камерного блока, но выступ у каждого объектива меньше.

Выступ камерного модуля у iPad Pro 2020 года

Выступ камерного модуля у iPad Pro 2020 года


По мнению Мака Отакара, iPhone 13 Pro будет также иметь оптическую стабилизацию объективов, которая будет осуществлять механическую коррекцию со сдвигом сенсора камеры, как это сделано у iPhone 12 нынешнего поколения, но только у модели iPhone 12 Pro Max.

Что касается лицевой части iPhone 13, то сообщается, что объектив системы TrueDepth станет еще меньше. Система TrueDepth впервые появилась у iPhone в 2017 году. Она состоит из 7-мегапиксельной фронтальной камеры, IF-камеры, IF-излучателя и точечного проектора. Эта система применяется для различных функций, в частности для функции распознавания по лицу FaceID. Курс на уменьшение ее датчика и увеличения производительности был взят еще при разработке нынешней модели iPhone 12. Новый слух указывает на то, что эти работы по совершенствованию датчика TrueDepth продолжаются.

Эта камера также сместится к краю корпуса. На это указывает выемка на прототипе iPhone следующего поколения.

Еще ходят слухи, что в линейке iPhone 13 появятся модели с LTPO OLED-дисплеем (Low-Temperature Polycrystalline Oxid) и частотой обновления экрана 120 Гц. Конечно же, также сообщается, что будет обновлен чип на A15.



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