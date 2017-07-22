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Мини-планшет IPad mini шестого поколения получит 8,4-дюймовый дисплей

09 января 2021, 22:40




Мини-планшет IPad mini шестого поколения обзаведется более крупным 8,4-дюймовым дисплеем. Планшет Apple этого форма-фактора давно не менялся, поэтому рынок с нетерпением ждет новинки.

По слухам, новая версия мини-планшета iPad mini находится сейчас в разработке Apple. Его главным отличием от предшественника станет более крупный дисплей. Об этом слухе сообщает сайт Мака Отакара (Mac Otakara) из Японии. Со слов этого популярного ньюсмейкера, информация была получена из источников, близких к компаниям из цепочки поставок комплектующих в Китае.

Мини-планшет IPad mini шестого поколения обзаведется более крупным 8,4-дюймовым дисплеем


Со слов Отакара, будущий iPad mini будет иметь дисплей с диагональю 8,4 дюймов. Для сравнения - нынешняя модель мини-планшета iPad mini имеет диагональ 7,9 дюйма.

Помимо этого, новая модель будет отличаться более тонкими обводы с краев. Аппарат будет похож на iPad Air 3, по крайней мере с точки зрения дизайна. Со слов Отакара, Apple планирует унифицировать дизайн и применять ту же модель, что и для бюджетной версии планшета iPad девятого поколения.

Самый маленький из линейки планшетов Apple IPad mini 6 будет иметь также кнопку Номе, совмещенную со сканером отпечатка пальца Touch ID, а также порт Lightning. Со слова Отокара Mac, обновленная модель мини-планшета iPad mini будет анонсирована в марте на официальном мероприятии Apple.

Известно, что год назад, в мае 2020 года, аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил, что iPad mini следующего поколения будет иметь дисплей размером от 8,5 до 9 дюймов. Он также заявил, что Apple работает над iPad mini с мини-светодиодным дисплеем, но дальнейшая судьба этих разработок пока неизвестна.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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