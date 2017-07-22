По мнению Digital Chat Station, популярного поставщика слухов из Китая, игровые смартфоны нового поколения будут поддерживать не только разрешение 1080p (Full HD, 1920х1080), но и будут отличаться повышенной частотой обновления экрана - от 144 Гц или даже выше. Такую цель поставили перед собой как минимум два производителя - Nubia (Red Magic) и ASUS (ROG).
В качестве примера среди недавно выпущенных моделей, отвечающих этому требованию, он называет смартфон Xiaomi Mi 11. Его дисплей поддерживает разрешение 2K. Он имеет то же разрешение по вертикали, что и 1080p, но его разрешение по горизонтали даже выше, чем у сравниваемого стандарта. Xiaomi показала, что намерена также повышать качество игрового дисплея, чтобы соответствовать не только уровню новых игровых программ, но и их динамизму.
К сожалению, отмечает ньюсмейкер, многие другие производители по-прежнему придерживаться выбора только 1080p для своих флагманов, называя их достаточным для аппаратов, которые они относят к геймерским.
Прошлогодняя модель Black Shark 3 Pro была одним из немногих смартфонов, которую также можно отнести к игровым телефонам с дисплеем 1440p. Она имеет 7,1-дюймовый экран, но качество отклика могло удовлетворить не всех геймеров.. Поэтому на этот год компания-производитель поставила перед собой цель поднять разрешение выше, переходя на Full HD+.
Ожидается, что новая модель телефона Black Shark образца 2021 года, которая скоро появится и будет оснащена процессором Snapdragon 888, получит более высокую частоту обновления экрана. Планка поднимется до уровня 144 Гц взамен нынешних 90 Гц, хотя разрешение экрана останется на уровне 2K.
Аналогичных взглядов придерживается ASUS, которая намерена предложить новый смартфон ROG 4/5 во второй половине года. Эта модель будет выстроена на базе флагманского Qualcomm Snapdragon 888 и должна получить частоту обновления 144 Гц или выше.
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