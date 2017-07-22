Платформа AMD WRX80 продолжает расширяться, обрастая новыми моделями материнских плат, выстроенных на базе одноименного чипсета. Они предназначены для процессоров серии AMD Ryzen Threadripper Pro - «рабочих лошадок» для построения профессиональных рабочих станций на основе техпроцесса 7 нм. Его отличительная способность - очень высокая плотность ядер ЦП для обслуживания профессиональных рабочих нагрузок.
Новая платформа AMD WRX80 поддерживает 128 полос PCIe 4.0, что позволяет создавать различные расширенные конфигурации использовать графические процессоры и устройства хранения нового поколения. От более простых моделей ее отличают эксклюзивная для серии Ryzen TR Pro возможность поддержки восьми каналов доступа к оперативной памяти с общим объёмом до 2 Тбайт вместо обычной 4-канальной памяти объёмом не более 256 Гбайт.
ASUS WRX80
Для строительства премиальных систем рабочих станций на этой платформе до сих пор была представлена только одна системная плата - эталонная плата AMD. В декабре в сети появилась фотография, изображающая системную плату Gigabyte WRX80 SU8. Она стала первой и до сих пор была единственной дополнительной моделью на рынке, помимо эталонной платы AMD. Именно эта плата была использована для строительства Lenovo P620 ThinkStation.
Gigabyte WRX80 SU8
Системная плата ASUS WRX80 Pro WS Sage SE WiFi, Источник: VideoCardz
Теперь в распоряжении экспертов VideoCardz появилась фотография нового конкурента - системной платы ASUS WRX80 Pro WS Sage SE WiFi.
Системная плата ASUS WRX80 Pro для рабочих станций оснащена 8 слотами памяти с 8-канальной поддержкой доступа. Аналогично плате Gigabyte, дизайн системной платы WRX80 Pro WS Sage SE имеет семь слотов PCIe x16. Благодаря этому, процессоры на базе сокета sWRX8 имеют 128 линий PCIe, что вдвое больше, чем у процессоров, не относящихся к серии Threadripper PRO.
Новая плата имеет встроенную поддержку Wi-Fi. По габаритным размерам она шире, чем плата Gigabyte. Полной уверенности в принадлежности по габаритам к определенному форм-фактору у экспертов VideoCardz нет, но они отнесли новый продукт к форм-фактору EEB.
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