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Cooler Master выпустил массивный модуль охлаждения MasterAir MA624 Stealth

10 января 2021, 18:10




Компания Cooler Master анонсировала выпуск массивного процессорного кулера с двухреберной алюминиевой конструкцией отвода тепла и тремя вентиляторами, обеспечивающими сквозной продув охлаждающего воздуха через реберную конструкцию. Новая модель получила название MastarAir MA624 Stealth.

MasterAir MA624 Stealth


Признак Stealth указывает на «невидимость» кулера в работе. Речь идет о том, что несмотря на такие размеры, он достаточно тихий. При обычной работе уровень создаваемого им шума находится на уровне 8-20 дБА. Это соответствует диапазону от почти неслышимого шелеста листьев (10 дБА) до тихого шепота человека (20 дБА).

MasterAir MA624 Stealth


Конструкция кулера представляет собой два блока алюминиевых пластин, которые насажены на шесть медных никелированных тепловых трубок диаметром 6 мм. Клиренс охлаждающего модуля составляет 70 мм и выбран с учетом допустимости размещения под ним высоких, габаритных модулей памяти. Все шесть тепловых трубок сходятся к медному основанию, которое обеспечивает контактное снятие тепла с процессора.

MasterAir MA624 Stealth


В комплекте с кулером идут три вентилятора. Два из них относятся к вентиляторам SickleFlow корпусного типа диаметром 140 мм, третий - вентилятор SickleFlow размером 120 мм.

140-мм вентиляторы работают на протяжку для отвода тепла, 120 мм вентилятор работает на вытяжку - в стандартной конфигурации устройства для работы.

MasterAir MA624 Stealth


Скорость вращения 140-мм вентиляторов SickleFlow может меняться от 650 до 1400 об/мин. Это обеспечивает прокачку воздуха объемом до 1,9 м3/мин. Уровень создаваемого шума составляет 10-27 дБА, при этом создается статическое разрежение 2,25 мм водяного столба.

120-мм вентилятор может вращаться немного быстрей - от 650 до 1800 об/мин. Это обеспечивает прокачку до 1,76 м3/мин воздушного потока, уровень шума составляет 8-27 дБА, статическое давление - 2,50 мм водяного столба.

Блок охлаждения Cooler Master MasterAir MA624 Stealth может устанавливаться вместе с сокетами следующих типов - AM4, LGA1200, LGA2066 и LGA115x.

MasterAir MA624 Stealth


Габаритные размеры конструкции - 144,9х153,2х160 мм (ШxГxВ). Цена - примерно 101 доллар (7400 руб.).



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