Lenovo анонсировала умные очки ThinkReality A3 нового поколения. ThinkReality A3 базируется на аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon XR1.
Начало разработки гарнитуры дополненной реальности ThinkReality A6 было анонсировано компанией Lenovo в 2019 году. Теперь в рамках выставки CES 2021 компания объявила о выпуске умных очков Lenovo ThinkReality A3, предназначенных для использования вместе с корпоративными приложениями. Новый продукт отличается универсальностью и новым уровнем применения технологий, что позволяет реализовать «новый уровень возможностей для работы и творчества».
Новая гарнитура не зависит от какой-либо определенной платформы, это самодостаточный продукт, который можно применять с другими приложениями. Гарнитура предназначена для использования вместе с корпоративными приложениями, она предлагает готовые сертифицированные решения для приложений AR - Уделенное управление; Управляемый рабочий процесс и обучение; Удаленная визуализация данных и совместная работа в рамках процессов проектирования. Устройство рассматривается как инструмент для 3D-визуализации.
В отличие от гарнитуры предыдущего поколения (ThinkReality A6), дизайн новой модели напоминает массивные солнцезащитные очки. В то же время новая гарнитура способна реализовать самые различные сценарии смешанной реальности.
Как и ThinkReality A6, новая модель ThinkReality A3 подключается к программной системе, где она работает, через порт USB-C. Подключение можно производить к компьютеру или смартфону Motorola (на базе Qualcomm Snapdragon 800 или более поздней серии и поддержкой функции DisplayPort).
ThinkReality A3 базируется на аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon XR1. Очки способны отображать до пяти виртуальных, интегрированных, стереоскопических экранов с разрешением 1080p. При их работе используется 8-мегапиксельная RGB-камера, которая позволяет снимать видео с разрешением 1080p. Это позволяет осуществлять удаленное управление различными сценариями использования. Имеются также две камеры «рыбий глаз» для реализации технологии отслеживания местоположения SLAM (Simultaneous Localization And Mapping).
Питание гарнитуры осуществляется от большой аккумуляторной батареи, которую можно носить на поясе. Она является сменной, что позволяет заменить ее на другую заряженную батарею и продолжать работать в течение всего рабочего дня без остановки.
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