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Новый ноутбук Honor MagicBook Pro 2021 станет полностью «американским»

11 января 2021, 10:19




Новый ноутбук Honor MagicBook Pro 2021 будет полностью «американским». Это первая модель ноутбука компании Honor, выпущенная после отделения от Huawei. Отделение произошло пару месяцев назад, после чего компания обрела независимость. Это позволило ей закупать компоненты у американских фирм без каких-либо ограничений. Неудивительно, что новый ноутбук оказался построенным на базе процессора Intel и графики NVIDIA.

В отличие от предыдущей модели HonorBook, который работал на процессоре AMD Ryzen 5 4600H, в новой модели выбор сделан в пользу процессора Intel. Новое устройство оснащено процессором Intel Core i5 10210U и видеокартой NVIDIA GeForce MX350.

Honor MagicBook Pro 2021


Акцент на «американский выбор» получился довольно неожиданным: чипсет, используемый в новом ноутбуке, является более ранней версией чем у предыдущей модели. Кроме того, отмечается, что для данной модели использован чип Intel 10-го поколения, хотя компания Intel уже выпустила чипы 11-го поколения.

Говоря об остальной комплектации, необходимо отметить 16,1-дюймовый дисплей с панелью Full HD и 100% охватом sRGB. Объем оперативной памяти составляет 16 Гбайт, объем хранилища - 512 Гбайт на базе NVMe. Есть также веб-камера для видеозвонков.

Устройство оснащено тремя портами USB-A, одним портом USB-C и интерфейсом HDMI. Есть также обычный 3,5 мм разъем для наушников. Ноутбук также оснащен датчиком отпечатков пальцев, совмещенным с кнопкой питания.

По оценкам производителя, время автономной работы составляет более 11,5 часа без подзарядки. Этот ресурс обеспечен батареей на 56 Вт*ч. В комплект поставки входит адаптер питания мощностью 65 Вт. По спецификации, время 50% зарядки составляет примерно 30 минут.

Цена нового ноутбука - 1000 долларов (74 600 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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