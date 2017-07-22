РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Будущий ноутбук Microsoft Surface Laptop 4 будет оснащаться чипами Intel и AMD

11 января 2021, 11:34




Microsoft ведет работы над созданием двух новых устройств в своей линейке Surface - Microsoft Surface Pro 8 и Surface Laptop 4. Эта линейка предлагает пользователям широкий выбор планшетов, ноутбуков и настольных компьютеров под брендом Microsoft.

Самой интересной особенностью этой разработки, о которой уже стало известно, станет свобода выбора производителя чипсета. Помимо «очевидного» Intel, в этих линейках будут представлены также модели Surface Laptop 4 с опцией набора микросхем AMD.

Возможность совместить в одной линейке многовендорный выбор присутствовала и раньше. В октябре 2019 года была выпущена модель Surface Laptop 3, которая стала первым устройством в линейке, оснащенным модифицированной версией процессоров AMD Ryzen 3700U и AMD Ryzen 5 3500U. Вариант выбора AMD для оптимизации теперь доступен и для преемника.

Будущий ноутбук Microsoft Surface Laptop 4 будет оснащаться чипами Intel и AMD


Хотя точная спецификация будущего ноутбука Surface Laptop 4 еще не известна, уже появились слухи, что вариант оснащения чипом AMD будет доступен только для «крупной», 15-дюймовой модели. Более «мелкая» 13,5-дюймовая модель Surface Laptop 4 будет выпускаться только в варианте оснащения процессором Intel.

Сообщается, что Microsoft уже проводит тестирование новых моделей, и для их оснащения выбраны нестандартные чипы AMD. По всей видимости, они будут изготавливаться в рамках специальной партии «для Microsoft». Какой именно чипсет AMD выберет Microsoft на этот раз, остается интригой.

В то же время сохраняется вероятность, что конфигурация новой модели будет подобна ее предшественнику - Microsoft Surface Laptop 3. Он был представлен в двух моделях: 13,5-дюймовая модель с процессором Intel Core i5 или Core i7 10-го поколения и 15-дюймовая модель с процессором AMD Ryzen Surface Edition.

Оба устройства оснащаются до 16 Гбайт оперативной памяти и имеют SSD-хранилище емкостью до 512 Гбайт. Помимо фирменного разъема Surface Connector, ноутбук можно заряжать от порта USB Type-C. Уровень 80% достижим, по данным компании, всего за один час работы зарядки.

О сроках выпуска нового ноутбука не сообщается, но по слухам он может появиться не ранее марта. Предыдущая модель Microsoft Surface Laptop 3 была выпущена в марте 2020 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".


Читайте также:

  • Новый ноутбук Honor MagicBook Pro 2021 станет полностью «американским»
  • Мини-планшет IPad mini шестого поколения получит 8,4-дюймовый дисплей
  • Samsung запускает в массовое производство 13,3-16 дюймовые OLED-панели 1440p для ноутбуков
  • 12,9-дюймовый iPad Pro с mini-LED дисплеем появится уже в начале 2021 года
  • Huawei готовит к выпуску ноутбук на базе Kirin по значительно более низкой цене

    • следующая новость
    Китайский поисковик Baidu и автопроизводитель Geely создадут умный электромобиль

    предыдущая новость
    Новый ноутбук Honor MagicBook Pro 2021 станет полностью «американским»

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Выгодные покупки с BOBKeys: Подлинная пожизненная активация Windows 10 Pro – 935р, Office – 423р Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка С новым годом!
    Подлинная пожизненная активация Windows 10 и Office Лучшая оперативная память Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 января, 2021

    Китайский поисковик Baidu и автопроизводитель Geely создадут умный электромобиль

    Будущий ноутбук Microsoft Surface Laptop 4 будет оснащаться чипами Intel и AMD

    Новый ноутбук Honor MagicBook Pro 2021 станет полностью «американским»

    Lenovo анонсировала умные очки ThinkReality A3 нового поколения

    10 января, 2021

    Cooler Master выпустил массивный модуль охлаждения MasterAir MA624 Stealth

    Новый мобильный процессор AMD Ryzen 7 5700G производительнее предшественника Ryzen 7 3700X на 20%

    ASUS WRX80: пополнение в линейке системных плата для Ryzen Threadripper Pro

    Новый настольный процессор Intel Rocket Lake-S разогнали до 6,9 ГГц

    Новая планка для геймерских смартфонов 2021 года - частота обновления 144 Гц и выше

    9 января, 2021

    Мини-планшет IPad mini шестого поколения получит 8,4-дюймовый дисплей

    Новые слухи об iPhone 13 пришли из Японии

    Флагман Xiaomi Mi 11 складывается как стул, если на него сесть

    HARMAN сделал акцент в своих новых продуктах на качество звука в доме и автомобиле

    8 января, 2021

    Samsung получила патент на оригинальный механизм для размещения подэкранной камеры

    Фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band 5 начали взрываться во время зарядки

    В линейке игровых мониторов Acer появились новые Predator и Nitro

    Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, несмотря на обвинение в мошенничестве

    Lenovo анонсировала карманный ПК-геймпад ПК LAVIE MINI

    Раскрыта причина комплектации контроллеров Xbox батарейками Duracell

    Xiaomi сообщает о росте спроса на умные домашние устройства

    ССЫЛКИ