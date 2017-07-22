Microsoft ведет работы над созданием двух новых устройств в своей линейке Surface - Microsoft Surface Pro 8 и Surface Laptop 4. Эта линейка предлагает пользователям широкий выбор планшетов, ноутбуков и настольных компьютеров под брендом Microsoft.
Самой интересной особенностью этой разработки, о которой уже стало известно, станет свобода выбора производителя чипсета. Помимо «очевидного» Intel, в этих линейках будут представлены также модели Surface Laptop 4 с опцией набора микросхем AMD.
Возможность совместить в одной линейке многовендорный выбор присутствовала и раньше. В октябре 2019 года была выпущена модель Surface Laptop 3, которая стала первым устройством в линейке, оснащенным модифицированной версией процессоров AMD Ryzen 3700U и AMD Ryzen 5 3500U. Вариант выбора AMD для оптимизации теперь доступен и для преемника.
Хотя точная спецификация будущего ноутбука Surface Laptop 4 еще не известна, уже появились слухи, что вариант оснащения чипом AMD будет доступен только для «крупной», 15-дюймовой модели. Более «мелкая» 13,5-дюймовая модель Surface Laptop 4 будет выпускаться только в варианте оснащения процессором Intel.
Сообщается, что Microsoft уже проводит тестирование новых моделей, и для их оснащения выбраны нестандартные чипы AMD. По всей видимости, они будут изготавливаться в рамках специальной партии «для Microsoft». Какой именно чипсет AMD выберет Microsoft на этот раз, остается интригой.
В то же время сохраняется вероятность, что конфигурация новой модели будет подобна ее предшественнику - Microsoft Surface Laptop 3. Он был представлен в двух моделях: 13,5-дюймовая модель с процессором Intel Core i5 или Core i7 10-го поколения и 15-дюймовая модель с процессором AMD Ryzen Surface Edition.
Оба устройства оснащаются до 16 Гбайт оперативной памяти и имеют SSD-хранилище емкостью до 512 Гбайт. Помимо фирменного разъема Surface Connector, ноутбук можно заряжать от порта USB Type-C. Уровень 80% достижим, по данным компании, всего за один час работы зарядки.
О сроках выпуска нового ноутбука не сообщается, но по слухам он может появиться не ранее марта. Предыдущая модель Microsoft Surface Laptop 3 была выпущена в марте 2020 года.
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