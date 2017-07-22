Китайский поисковик Baidu и автопроизводитель Geely будут совместно разрабатывать умный электромобиль. Официальной информации об этом проекте пока нет, но в сети уже распространяется все больше слухов в подтверждение этой новости.
Сообщается, что китайская компания Baidu Inc, известная прежде всего своей поисковой системой, собирается создать совместное предприятие с компанией Geely по производству интеллектуальных электромобилей. Первые слухи об этом просочились в декабре 2020 года, когда появилась информация, что на заводах, принадлежащих автопроизводителю Geely, началась подготовка к установке нового цехового оборудования. Geely имеет репутацию крупнейшего автопроизводителя Китая благодаря своим долям в Volvo, Daimler AG и малайзийской Proton.
По слухам, Baidu рассчитывает получить в будущей совместной компании контрольный пакет и закрепить за собой абсолютное право на решающий голос. Ожидается, что благодаря созданной бизнес-системе удастся серьезно модернизировать существующие автомобильные производства Geely для начала выпуска электромобилей. Основой успеха должны стать программные разработки Baidu и инженерный опыт Geely.
Месяц назад агентство Reuters сообщало, что в Baidu рассматривают возможность выпуска собственных электромобилей в рамках создания совместного предприятия с одним из уже существующих автопроизводителей. Для этого были запущены переговоры с рядом китайских автопроизводителей - Geely, Guangzhou Automobile Group Co Ltd (GAC) и Hongqi, входящую в корпорацию China FAW Group Corp Ltd.
Sustainable Experience Architecture (SEA)
Помимо этого, осенью 2020 года Geely показала собственную модульную платформу Sustainable Experience Architecture (SEA), созданную как базовый прототип для запуска производства различных моделей электромобилей. В настоящее время уже начаты переговоры об использовании платформы Geely, но ход обсуждений держится в тайне, ссылаясь на его закрытый характер.
Sustainable Experience Architecture (SEA)
Со своей стороны, компания Baidu предложит разработку технологии автономного вождения автомобиля и инфраструктуру для подключения этой системы к Интернету. Соответствующие разработки уже ведутся в Baidu.
Sustainable Experience Architecture (SEA)
Главным конкурентом Baidu на рынке электромобилей в Китае выступает компания Alibaba. Она уже создала совместное предприятие по производству электромобилей с крупнейшим китайским автопроизводителем SAIC Motor Corp.
Помимо этого, в Китае существует бизнес-конгломерат Didi Chuxing, который в настоящее время предоставляет транспортные услуги такси в более чем 400 городах Китая. Там тоже ведутся работы по запуску совместного производства электромобилей с автопроизводителем BYD. Эти автомобили планируется использовать для услуг проката.
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