РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Ноутбук-трансформер HP Elite Folio оснащен ARM-процессором Snapdragon 8cx 5G

11 января 2021, 14:21




Компания HP анонсировала ноутбук-трансформер HP Elite Folio бизнес-класса на базе ARM-платформы Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G. Как и большинство продуктов этого класса, его можно использовать в режиме ноутбука или планшета. Но в отличие от других моделей, где превращение в планшет обеспечивается за счет шарнирного соединения с разворотом на 360°, у HP Elite Folio все сделано иначе.

Ноутбук-трансформер HP Elite Folio оснащен ARM-процессором Snapdragon 8cx 5G


Конструкция HP Elite Folio позволяет выдвигать дисплей вперед и складывать экран поверх клавиатуры. В результате тыльная сторона устройства остается плоской, а клавиатура «спрятана» под экраном с лицевой стороны. Если традиционный трансформер приходится постоянно держать в руках в режиме планшета, то HP Elite Folio предоставляет «полноценный» планшет без условностей, которые можно положить на стол. Это не первый ноутбук-трансформер с подобным дизайном, но он один из первых, который создан для бизнеса.

Более того, если потянуть экран и выдвинуть его наполовину, то в этом состоянии он скроет клавиатуру, но оставит доступ к сенсорной панели на нижней части корпуса. В таком состоянии устройство можно использовать как мольберт для рисования и для письма вручную.

Ноутбук-трансформер HP Elite Folio оснащен ARM-процессором Snapdragon 8cx 5G


Другое важное отличие HP Elite Folio от большинства Windows-ноутбуков - это оснащение ARM-процессором Qualcomm Snapdragon 8cx 5G взамен решений Intel или AMD. Это является гарантией длительного времени автономной работы и встроенной поддержки подключения к сетям 5G. HP заявляет, что Elite Folio может работать до 24,5 часов при воспроизведении локального видео и поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, а также подключение 4G LTE и 5G.

Теперь, когда Apple переходит с процессоров Intel на ARM, в ближайшие годы все больше производителей ПК тоже будут переходить на процессоры на базе ARM от Qualcomm или других производителей, считают в отрасли. Поэтому HP Elite Folio может оказаться в более значимом тренде, чем кажется на первый взгляд.

Ноутбук-трансформер HP Elite Folio оснащен ARM-процессором Snapdragon 8cx 5G


Устройство имеет 13,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1920x1280 пикселей, до 16 Гбайт оперативной памяти на базе LPDDR4x и до 512 Гбайт SSD PCIe NVMe. В комплект входит перо HP Elite Slim Active Pen (Wacom AES), которое размещается в специальном слоте, расположенным над клавиатурой. В этом положении осуществляется его автоматическая подзарядка. Дисплей оснащен также дополнительной панелью конфиденциальности HP Sure View Reflect.

Ноутбук-трансформер HP Elite Folio оснащен ARM-процессором Snapdragon 8cx 5G


HP Elite Folio имеет веб-камеру с полем обзора 76°, два микрофона и динамика высокой четкости с аудиосистемой Bang & Olufsen.

HP Elite Folio весит 1,3 кг. Устройство поступит в продажу в феврале, а цены будут объявлены ближе к дате появления.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Будущий ноутбук Microsoft Surface Laptop 4 будет оснащаться чипами Intel и AMD
  • Новый ноутбук Honor MagicBook Pro 2021 станет полностью «американским»
  • Мини-планшет IPad mini шестого поколения получит 8,4-дюймовый дисплей
  • Samsung запускает в массовое производство 13,3-16 дюймовые OLED-панели 1440p для ноутбуков
  • 12,9-дюймовый iPad Pro с mini-LED дисплеем появится уже в начале 2021 года

    • следующая новость
    Dell анонсировала 40-дюймовый монитор UltraSharp 40 - первый в мире с разрешением 5K2K

    предыдущая новость
    Китайский поисковик Baidu и автопроизводитель Geely создадут умный электромобиль

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка С новым годом! Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 января, 2021

    ASUS выпустила безвентиляторный компьютер Fanless Chromebox

    ASUS добавила поддержку HDMI 2.1 в новых геймерских мониторах Republic of Gamers (ROG)

    Dell анонсировала 40-дюймовый монитор UltraSharp 40 - первый в мире с разрешением 5K2K

    Ноутбук-трансформер HP Elite Folio оснащен ARM-процессором Snapdragon 8cx 5G

    Китайский поисковик Baidu и автопроизводитель Geely создадут умный электромобиль

    Ноутбук Microsoft Surface Laptop 4 оснастят чипами Intel и AMD

    Новый ноутбук Honor MagicBook Pro 2021 станет полностью «американским»

    Lenovo анонсировала умные очки ThinkReality A3 нового поколения

    10 января, 2021

    Cooler Master выпустил массивный модуль охлаждения MasterAir MA624 Stealth

    Новый мобильный процессор AMD Ryzen 7 5700G производительнее предшественника Ryzen 7 3700X на 20%

    ASUS WRX80: пополнение в линейке системных плата для Ryzen Threadripper Pro

    Новый настольный процессор Intel Rocket Lake-S разогнали до 6,9 ГГц

    Новая планка для геймерских смартфонов 2021 года - частота обновления 144 Гц и выше

    9 января, 2021

    Мини-планшет IPad mini шестого поколения получит 8,4-дюймовый дисплей

    Новые слухи об iPhone 13 пришли из Японии

    Флагман Xiaomi Mi 11 складывается как стул, если на него сесть

    HARMAN сделал акцент в своих новых продуктах на качество звука в доме и автомобиле

    8 января, 2021

    Samsung получила патент на оригинальный механизм для размещения подэкранной камеры

    Фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band 5 начали взрываться во время зарядки

    В линейке игровых мониторов Acer появились новые Predator и Nitro

    ССЫЛКИ