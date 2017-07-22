Компания HP анонсировала ноутбук-трансформер HP Elite Folio бизнес-класса на базе ARM-платформы Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G. Как и большинство продуктов этого класса, его можно использовать в режиме ноутбука или планшета. Но в отличие от других моделей, где превращение в планшет обеспечивается за счет шарнирного соединения с разворотом на 360°, у HP Elite Folio все сделано иначе.
Конструкция HP Elite Folio позволяет выдвигать дисплей вперед и складывать экран поверх клавиатуры. В результате тыльная сторона устройства остается плоской, а клавиатура «спрятана» под экраном с лицевой стороны. Если традиционный трансформер приходится постоянно держать в руках в режиме планшета, то HP Elite Folio предоставляет «полноценный» планшет без условностей, которые можно положить на стол. Это не первый ноутбук-трансформер с подобным дизайном, но он один из первых, который создан для бизнеса.
Более того, если потянуть экран и выдвинуть его наполовину, то в этом состоянии он скроет клавиатуру, но оставит доступ к сенсорной панели на нижней части корпуса. В таком состоянии устройство можно использовать как мольберт для рисования и для письма вручную.
Другое важное отличие HP Elite Folio от большинства Windows-ноутбуков - это оснащение ARM-процессором Qualcomm Snapdragon 8cx 5G взамен решений Intel или AMD. Это является гарантией длительного времени автономной работы и встроенной поддержки подключения к сетям 5G. HP заявляет, что Elite Folio может работать до 24,5 часов при воспроизведении локального видео и поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, а также подключение 4G LTE и 5G.
Теперь, когда Apple переходит с процессоров Intel на ARM, в ближайшие годы все больше производителей ПК тоже будут переходить на процессоры на базе ARM от Qualcomm или других производителей, считают в отрасли. Поэтому HP Elite Folio может оказаться в более значимом тренде, чем кажется на первый взгляд.
Устройство имеет 13,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1920x1280 пикселей, до 16 Гбайт оперативной памяти на базе LPDDR4x и до 512 Гбайт SSD PCIe NVMe. В комплект входит перо HP Elite Slim Active Pen (Wacom AES), которое размещается в специальном слоте, расположенным над клавиатурой. В этом положении осуществляется его автоматическая подзарядка. Дисплей оснащен также дополнительной панелью конфиденциальности HP Sure View Reflect.
HP Elite Folio имеет веб-камеру с полем обзора 76°, два микрофона и динамика высокой четкости с аудиосистемой Bang & Olufsen.
HP Elite Folio весит 1,3 кг. Устройство поступит в продажу в феврале, а цены будут объявлены ближе к дате появления.
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