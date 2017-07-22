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Dell анонсировала 40-дюймовый монитор UltraSharp 40 - первый в мире с разрешением 5K2K

11 января 2021, 15:43




Компания Dell представила уникальный, изогнутый 40-дюймовый сверхширокий монитор для пользователей Mac - модель UltraSharp 40 WUHD или U4021QW. Этот продукт уже получил награду CES 2021 Innovation Award за инновационность. Модель стала первым в мире 40-дюймовым сверхшироким изогнутым монитором с разрешением 5120х2160 пикселей.

Названное разрешение известно как 5K2K или WUHD. Оно не относится к классическому разрешению 5K. Его линеатура составляет около 140 PPI, что эквивалентно 32-дюймовому дисплею с разрешением 4K, но с увеличенной на 33% площадью отображения.

монитор UltraSharp 40


Дисплей имеет кинематографическое соотношение сторон 21:9. Помимо «очевидного» удобства для просмотра фильмов, UltraSharp 40 отличается рядом других достоинств. Он идеально подходит для пользователей, которым требуется много места на экране одного дисплея без разбивки на несколько устройств. При этом они ставят высокое требование: без ущерба для разрешения.

UltraSharp 40 является одним из немногих сверхшироких мониторов в мире, имеющих разрешение 4K. Конкуренцию ему может составить, разве что, модель сверхширокого 34-дюймового монитора 5K2K от LG 2018 года. Остальные мониторы имеют более низкое разрешение QHD (2560х1440 пикселей).

Наличие встроенного порта Thunderbolt 3 позволяет подключать дисплей напрямую к компьютеру Mac, используя один кабель. При этом монитор будет использоваться также для питания MacBook Pro со сквозной зарядкой до 90 Вт.

Среди других вариантов подключения предлагаются: два порта HDMI 2.0, порт DisplayPort 1.4, три порта USB-A 10 Гбит/с, один upstream-порт USB Type-B, порт Ethernet и 3,5-мм разъем для наушников/аудиоразъем - все устройства коммуникации находятся на задней панели монитора. В нижней части монитора для быстрого доступа размещены также порт USB-C 15 Вт и порт USB-A 10 Гбит/с.

монитор UltraSharp 40


UltraSharp 40 обеспечивает 100% покрытие цветового пространства sRGB и 98% покрытие DCI-P3. Пиковая яркость составляет 300 нит, что для монитора такого высокого класса можно рассматривать как относительно невысокое; но очень высокая яркость нужна не всем, тем более, что работать долго с ней очень проблематично.

Среди других характеристик отмечается время отклика 5 мс, частота обновления 60 Гц, кривизна экрана 2500R, встроенная поддержка KVM, встроенные 9-Вт динамики.



Целевая аудитория новой модели UltraSharp 40 - это создатели контента, творческие работники, аналитики данных и программисты/кодировщики. Если использовать режим «картинка в картинке», то на базе UltraSharp 40 можно имитировать сразу два отдельных дисплея, стоящих рядом.

Цена Dell UltraSharp 40 - от 2099,99 долларов (156 700 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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