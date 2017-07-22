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ASUS добавила поддержку HDMI 2.1 в новых геймерских мониторах Republic of Gamers (ROG)

11 января 2021, 17:02




Компания ASUS представила новую линейку игровых мониторов под брендом Republic of Gamers (ROG). Главная отличительная особенность - возможность подключения в соответствии со стандартом HDMI 2.1.

HDMI 2.1 открывает для ASUS возможность вывода изображения с высокой частотой обновления 4K, поддержкой 10-битного цвета и всех функциональных возможностей HDR, G-SYNC, FreeSync Premium и других технологий, имеющих отношение к использованию более высокой частоты обновления. «Источник» новых возможностей - свехвысокая пропускная способность канала передачи данных, доходящая до 48 Гбит/с, и применение новейших технологий сжатия потока данных.

HDMI 2.1


Благодаря HDMI 2.1, уже сейчас можно выводить на новые мониторы ASUS ROG высокодинамичную картинку в различных конфигурациях настройки, например, 5K/120 Гц и 8K/60 Гц. По мнению экспертов, в будущем, с появлением программной поддержки со стороны источника видеосигнала / видеокарты, к ним добавятся режимы 4K/175 Гц или 1440p/360 Гц.

Режим совместимости со стандартом HDMI 2.1 в настоящее время поддерживают, например, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30-й серии «Ampere» и AMD Radeon RX 6000 «Big Navi».



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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