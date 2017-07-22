Компания ASUS представила новую линейку игровых мониторов под брендом Republic of Gamers (ROG). Главная отличительная особенность - возможность подключения в соответствии со стандартом HDMI 2.1.
HDMI 2.1 открывает для ASUS возможность вывода изображения с высокой частотой обновления 4K, поддержкой 10-битного цвета и всех функциональных возможностей HDR, G-SYNC, FreeSync Premium и других технологий, имеющих отношение к использованию более высокой частоты обновления. «Источник» новых возможностей - свехвысокая пропускная способность канала передачи данных, доходящая до 48 Гбит/с, и применение новейших технологий сжатия потока данных.
Благодаря HDMI 2.1, уже сейчас можно выводить на новые мониторы ASUS ROG высокодинамичную картинку в различных конфигурациях настройки, например, 5K/120 Гц и 8K/60 Гц. По мнению экспертов, в будущем, с появлением программной поддержки со стороны источника видеосигнала / видеокарты, к ним добавятся режимы 4K/175 Гц или 1440p/360 Гц.
Режим совместимости со стандартом HDMI 2.1 в настоящее время поддерживают, например, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30-й серии «Ampere» и AMD Radeon RX 6000 «Big Navi».
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