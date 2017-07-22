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ASUS выпустила безвентиляторный компьютер Fanless Chromebox

11 января 2021, 18:19




ASUS выпустила «безвентиляторный» компьютер Fanless Chromebox, который удачно дополняет создаваемую компанией экосистему продуктов на базе Chrome OS.

Отличительной особенностью новой модели является отсутствие движущихся частей внутри устройства. Его корпус выполнен из алюминиевого сплава и играет роль радиатора. С его помощью отводится тепло, выделяемое при работе установленного процессора - Intel Core 10-го поколения или Celeron.

Fanless Chromebox


Компьютер Fanless Chromebox поставляется в трех вариантах комплектации, отличающиеся выбором процессора - Core i5-10510U, Core i3-10110U или Celeron 5205U. Во всех вариантах процессор относится к группе с тепловой мощностью 15 Вт. У всех устанавливаемых процессоров имеются интегрированные средства поддержки графики уровня UHD.

Fanless Chromebox


Предусмотрены несколько вариантов комплектации модулями памяти: 4 Гбайт на базе одноканальной памяти DDR4; 4 Гбайт на базе двухканальной памяти DDR4; и 8 Гбайт на базе двухканальной памяти DDR4. Варианты оснащения средствами SSD-хранения данных - 32 Гбайт eMMC; 64 Гбайт eMMC или 128 Гбайт M.2 SATA 6 Гбит/с.

Телекоммуникационная часть компьютера ASUS Fanless Chromebox представлена поддержкой: беспроводных технологий 802.11ax (Wi-Fi 6) WLAN и Bluetooth 5.0, а также проводным соединением 1 GbE по локальной сети. Все опции доступны для всех вариантов комплектации.

Имеются четыре порта USB 3.2, три из которых относятся к Type A с поддержкой питания USB BC 1.2 и пропускной способностью 10 Гбит/с; четвертый порт относится к Type C и обеспечивает сквозное подключение по протоколу DisplayPort. Есть также два дополнительных порта USB 2.0 типа A.

Для подключения монитора, помимо DisplayPort через USB Type C, доступны также два порта HDMI 2.0. Во всех вариантах комплектации есть также устройство чтения карт памяти SDXC.

Своими габаритными размерами (207 x 148 x 32 мм, ШxГxВ) устройство ASUS Fanless Chromebox напоминает старшую модель маршрутизатора Wi-Fi. Вес компьютера - 1,2 кг.

Fanless Chromebox


Компьютер ASUS Fanless Chromebox можно использовать в настольном варианте (в горизонтальном или вертикальном положении) или закрепить его за монитором на стандартном VESA-держателе. Для питания можно использовать блок мощностью 65 Вт или 90 Вт.

Цена не раскрыта.



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