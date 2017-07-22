Южнокорейская компания Samsung Electronics провела пресс-конференцию на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2021, рассказала о своей концепции будущего «умного дома» и показала новые продукты, с помощью которых продолжит внедрять инновации, создавать универсальные решения с интеллектуальным подключением и функциями ИИ для повышения комфорта и простоты в организации повседневных дел и жизни дома.
Себастьян Сын, президент и глава Samsung Research
В число новинок вошли четырехдверный холодильник Bespoke Flex, 110-дюймовый MICRO LED ТВ и робот JetBot 90 AI+, а также другие продукты.
Четырехдверный холодильник Samsung Bespoke
Четырехдверный холодильник Samsung Bespoke Flex
Новая 4-дверная модель холодильника Samsung Bespoke Flex получила новый отсек Beverage Center. В его состав вошли диспенсер для воды и автоматически заполняемый кувшин. Холодильник позволяет менять цвет и материалы за счет использования сменных панелей. Теперь он стал кастомизируемым, его дизайн снаружи и функциональность внутри могут меняться с учетом вкусов и желаний пользвоателя.
Четырехдверный модуль оснащен двойным ледогенератором, который умеет делать не только стандартные кубики льда, но и кусочки меньших размеров для домашних коктейлей, применяя технологию Ice Bites.
110-дюймовый MICRO LED-телевизор
110-дюймовый MICRO LED-телевизор
Новые модели телевизоров с экраном, состоящим из неорганических светодиодов, и тонким, практически безрамочным дизайном Infinity Screen, рассматриваются компанией Samsung как центр притяжения в доме. Благодаря новых технологическим решениям, это устройство органично вписывается в любой интерьер, обеспечивает яркие впечатления от просмотра в сверхвысоком качестве.
Одна из новых функций 110-дюймового MICRO LED-дисплея - это режим «4Vue» (Quad View). Он позволяет отображать сразу четыре вида контента одновременно. Благодаря такой новинке, можно одновременно следить сразу за четырьмя спортивными событиями (матчами) или загружать обучающие видео во время видеоигры.
Особое значение в будущем Samsung планирует уделять развитию интерьерных ТВ. В компании создана отдельное направление, которое формирует ультрасовременную линейку интерьерных телевизоров Samsung. В нее входят модели The Serif, The Frame, The Sero, The Terrace и The Premiere, а также лазерный проектор, обеспечивающий изображение в кинематографическом качестве 4K.
Samsung не забывает, что умный дом - это еще и умная кухня. Благодаря новому сервису Samsung SmartThings Cooking, можно превратить домашнюю готовку в увлекательное кулинарное приключение.
Например, алгоритм на основе Food AI от компании Whisk предлагает пользователям меню на всю неделю. Оно автоматически составляет список необходимых ингредиентов и подключается к продуктовым магазинам. Продукты можно заказать сразу же с экрана холодильника Family Hub или смартфона. Рецепты можно отправлять на синхронизированную технику Samsung для кухни, чтобы не допускать ошибок в готовке.
Платформа Samsung Health превращает дом в личный тренажерный зал. Используя новую функцию Smart Trainer на телевизорах Samsung 2021 года можно в реальном времени отслеживать и анализировать выполняемые упражнения.
В процессе и после тренировки Smart Trainer предоставляет обратную связь. Он помогает задавать число повторений и вести контроль сжигаемых калорий. Благодаря видео и интерактивным тренировкам с поддержкой голосового управления Bixby, Samsung Health Smart Trainer персонализирует занятия спортом дома и делает их удобными.
Среди наиболее мощных инноваций, которые Samsung предлагает для помощи каждый день, в том числе в ведении домашнего хозяйства, выделяются разработки в области искусственного интеллекта и робототехники. Samsung применяет их повсюду - от стиральных машин, которые оптимизируют расход воды и моющих средств, а также циклы стирки, до телевизоров с квантовым процессором, способным повышать качество HD-контента до 8K.
ИИ проявляется у большинства новых продуктов, которые Samsung показал в рамках проведенной пресс-конференции. Наиболее интересными были следующие решения.
JetBot 90 AI+
Новый пылесос JetBot 90 AI+ использует ИИ-технологию для распознавания объектов. Он самостоятельно идентифицирует их и проводит классификацию. Благодаря этому, осуществляется выбор оптимального маршрута уборки.
Датчик LiDAR и 3D-сенсоры помогают JetBot 90 AI+ обходить кабели и мелких препятствия, при этом осуществляя уборку даже в труднодоступных уголках дома. У нового пылесоса есть даже камера и поддержка технологии SmartThings. С их помощью можно следить дистанционно за происходящим дома.
Другая интересная новинка - это робот Samsung Bot Care. Он использует ИИ, чтобы распознавать поведение пользователя и реагировать на него. Устройство выполняет роль повседневного помощника, изучает распорядок дня и привычки пользователя, чтобы отправлять владельцу важные напоминания.
Samsung Bot Handy
Еще одна интересная разработка Samsung - это Samsung Bot Handy. Она применяет передовые возможности искусственного интеллекта, чтобы распознавать и реагировать на предметы. Система способна интеллектуальным путем определять размер, форму и вес различных вещей, становясь продолжением пользователя и помогая ему в работе по дому.
SamsungBot Handy, например, способен понять разницу между вещами из разных материалов. Он регулируя силу их захвата во время перемещения.
Galaxy Upcycling at Home
В рамках развития экономики замкнутого цикла Samsung внедряет упаковку для своих продуктов, которые помогут развивать и делать более экологичными продукты компании. Новая программа утилизации Galaxy Upcycling at Home помогает переосмыслить жизненный цикл устройств Galaxy и предлагает варианты того, как можно применить старые гаджеты для создания удобных инструментов Интернета вещей.
Digital Wellbeing
Наконец, понимая, насколько сложно найти баланс между цифровой и аналоговой жизнью, Samsung представила функцию Digital Wellbeing. Она поможет людям контролировать время, которые они проводят онлайн, и управлять им, чтобы эффективнее использовать технологии для улучшения своей жизни и расширения возможностей.
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