Компания iQOO сдержала обещание выпустить новый флагманский смартфон эры 5G и объявила, что модель iQOO 7 стала доступной для заказа и поступит в продажу в Китае с 15 января.
6,62-дюймовый флагман имеет AMOLED-экран с разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. По своему соотношению сторон 20:9 аппарат относится к классическому типу, годному для геймерства и просмотра фильмов. Частота контроля касаний - 300 Гц, яркость до 1300 нит, 4096 уровней регулировки яркости, соответствие требованиям HDR10+, 105%-ное цветовое покрытие NTSC - отличные показатели для полноценного геймерского аппарата. Соотношение площади экрана к корпусу - 91,4%.
Но главный «секрет» флагмана - это, конечно, его оснащение лучшим на сегодняшний день 5 нм 8-ядерным чипсетом Snapdragon 888 с графическим процессором Adreno 660. Его мощь поддерживает оперативная память LPDDR5 объемом до 12 Гбайт и хранилище (UFS 3.1) емкостью до 256 Гбайт.
Телефон оснащен 48-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения и шикарной диафрагмой f/1,79. Она размещена в едином блоке на тыльной стороне вместе с 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с углом обзора 120° и вполне годной диафрагмой f/2,2 и 13-мегапиксельной 50-мм камерой с диафрагмой f/2,46 для портретной съемки. На передней панели размещена селфи-камера 16 Мп с неплохой диафрагмой f/2,0. Датчик отпечатков пальцев расположен на дисплее.
Телеком-поддержка ожидаема благодаря наличию флагманского процессора: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS / ГЛОНАСС. Коннект обеспечен через порт USB Type-C.
Чтобы мощь могла работать, внутри установлена батарея емкостью 4000 мАч. Она способна быстро зарядиться до 100% из полностью разряженного состояния за 15 минут. Такой стремительный «разбег» обеспечен за счет применения ультрабыстрой зарядки 120 Вт. Для остальных случаев применяется более «спокойная» зарядка 65 Вт, с которой аппарат также совместим.
Сверхскоростная зарядка стала фирменной карточкой нового смартфона. Неслучайно он выпускается в партнерстве с глобальной спортивной группой BMW M Motorsport.
Очевидно, что такие высокие «спортивные» результаты невозможно достичь без соответствующего аппаратного оснащения. Физика процесса неизбежно приведет к перегреву, если не устранить его эффективно. Поэтому аппарат уникален и такого нет у конкурентов. В iQOO 7 используется собственная двухконторная система отвода тепла с отдельным теплообменником. Площадь охлаждения выросла на 140% и составляет теперь 4096 мм2.
Операционная начинка нового флагмана - Android 11 вместе с OriginOS.
IQOO 7 поставляется в цветах Blackland, Latent blue и Legendary Edition в белом цвете. Цена новинки от 586 долларов (43 800 руб.) за модель с 8 Гбайт ОЗУ / 128 Гбайт основной памяти до 647 долларов (48 400 руб.) за модель с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт основного хранилища.
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