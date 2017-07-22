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Игровой мини-ПК MAGNUS One E-серии рассчитан на энтузиастов компьютерного «железа»

12 января 2021, 09:37




Компания ZOTAC Technology объявила о выпуске нового мини-ПК ZBOX E-серии, получившего название MAGNUS One. Со слов производителя, это качественно новая модель, выделяющаяся своей мощью и перспективой модернизации. «Он рассчитан на энтузиастов компьютерного "железа", что подразумевает самую передовую видеокарту, которая будет настоящим рывком в производительности по сравнению с предыдущими поколениями MAGNUS».

Игровой мини-ПК MAGNUS One E-серии


Мини-ПК MAGNUS One включает в себя мощное высокопроизводительное оборудование в компактном 8,3-литровом корпусе с совершенно новым вертикальным дизайном. Модель совместима с установкой видеокарт ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 на базе архитектуры NVIDIA Ampere, второго поколения NVIDIA GeForce RTX, построенных на ядрах трассировки лучей второго поколения и тензорных ядрах для игр с высокой точностью воспроизведения.

Игровой мини-ПК MAGNUS One E-серии


В новой системе установлен процессор Intel Core i7 10-го поколения с восемью ядрами и поддержкой Hyper-Threading, расширяемая память и поддержка любых жестких дисков, а также надежные средства сетевого подключения и питания. Внутренний блок питания имеет мощность 500 Вт и энергоэффективность уровня 80 PLUS Platinum.

Благодаря компактным размерам MAGNUS One легко умещается на рабочем столе. Удобная конструкция упрощает модернизацию, предоставляя быстрый доступ к внутренним компонентам для обновления памяти SO-DIMM, памяти Optane, M.2 SSD или 2,5-дюймового жесткого диска / твердотельного накопителя.

Игровой мини-ПК MAGNUS One E-серии


MAGNUS ONE оснащен развитыми возможностями подключения и широким спектром возможностей для расширения. Эти средства охватывают один порт HDMI 2.1 и три порта DisplayPort 1.4a, что позволяет подключить до 4 дисплеев. Корпус оснащен четырьмя портами USB 3.1 Gen2, четырьмя портами USB 3.0 (один Type-C), новейшим Bluetooth 5, возможностью подключения Wi-Fi 6 с набором микросхем Killer AX1650, а также поддержкой сетевых интерфейсов 1 Гбит/с и 2,5 Гбит/с. Имеется также Killer E3000 для задач, требующих большей полосы пропускания по сети.

Игровой мини-ПК MAGNUS One E-серии


На мини-ПК ZBOX MAGNUS ONE стандартная гарантия будет увеличена с двух до трех лет.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine. Компания 3Logic в основном известна как крупный дистрибьютор компьютерных комплектующих. Но в ассортименте компании присутствовали и готовые системы - как сторонних сборщиков, так и собственные. Сегодня мы познакомимся с системой FragMachine от 3Logic - новой серии готовых систем, которая должна стать вершиной линейки геймерских ПК этой компании. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование игрового компьютера FragMachine".

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