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Lenovo выпустила ThinkPad X1 Titanium Yoga - самый тонкий ноутбук в своей истории

12 января 2021, 11:57




Компания Lenovo анонсировала на CES 2021 выпуск самого тонкого ноутбука ThinkPad в своей истории - модель ThinkPad X1 Titanium Yoga класса «2-в-1». Обеспечить прочность при таком уровне компактности предоставлено титану. Ноутбук покрыт этим сверхпрочным металлом, что позволяет ему иметь толщину чуть более 11 мм. Вес ноутбука составляет всего 1,15 кг.

ThinkPad X1 Titanium Yoga


Дисплей ноутбука имеет диагональ 13,5 дюйма и соотношение сторон 3:2. Он поддерживает технологии Dolby Vision HDR и отличается низким энергопотреблением. Его дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass и поддерживает ввод с помощью стилуса Lenovo Precision Pen или Lenovo Digital Pen. Клавиатура-чехол с подсветкой позволяет комфортно переключаться между режимами эксплуатации. Такое оборудование в паре с акустической системой Dolby Atmos способно создать все необходимые условия для просмотра фильмов, полноценной работы и развлечений.

ThinkPad X1 Titanium Yoga сертифицирован по программе Intel Evo на соответствие техническим требованиям и оснащается процессорами Intel Core i7 vPro 11-го поколения и графикой Intel Iris Xe. Аппаратную защиту устройства ПК обеспечивают комплекс решений безопасности - ThinkShield и Intel Hardware Shield.

Размер оперативной памяти нового ноутбука, выстроенной на базе модулей LPDDR4x, может достигать 16 Гбайт, емкость твердотельного хранилища - до 1 Тбайт. Два порта Thunderbolt 4 и специальное решение репликации через смарт-порт и док-станцию обеспечивают необходимые коммуникационные функции обмена данными с другими устройствами. Их дополняет набор беспроводных технологий: WiFi 6, LTE 4G, 5G.

Операционной системой для инновационного устройства служит Windows 10 Pro. При таком программном оснащении и наличии батареи емкостью 44,5 Вт*ч ноутбук сможет работать до 10,9 ч.

ThinkPad X1 Titanium Yoga


Реализации творческих задач помогает стилус. Это может быть Lenovo Precision Pen с магнитным креплением, Lenovo Active Pen или Lenovo Pen Pro.



Ноутбук ThinkPad X1 Titanium Yoga появится в продаже уже в январе по цене 1899 долларов (141 900 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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