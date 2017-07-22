Компания TP-Link анонсировала первую mesh-систему со встроенной аудио колонкой и голосовым помощником, получившую название Deco Voice X20. Устройство можно использовать для строительства бесшовной mesh-сети Wi-Fi, а также получать советы, подключившись к сервису голосового помощника Amazon Alexa.
Устройство Deco Voice X20 формирует mesh-сеть стандарта Wi-Fi 6 - эффективную многоточечную микросотовую структуру без протягивания проводов, отверстий в стене и дополнительных расходов на монтаж СКС. Точки подключаются друг к другу через радиоэфир, используя для этого радиоинтерфейс на частоте 5 ГГц 802.3ac. Данный диапазон менее загружен и обеспечивает высокую скорость передачи данных.
Встроенный голосовой помощник Alexa предоставляет не только голосовое управления умным домом. Amazon Alexa также поможет управлять выстроенной mesh-сетью, гарантируя минимальные задержки по всему дому. Благодаря Alexa, пользователь может управлять каждым устройством, входящим в единую конфигурацию «умного дома» без необходимости применения отдельных смарт-девайсов, например умной колонки. Например, это пригодится для управления контентом, который воспроизводится через умные колонки в разных комнатах.
Для обеспечения высокой скорости беспроводной связи, усиленного сигнала и стабильного подключения Deco Voice X20 использует стандарт Wi-Fi 6. Поддержка Wi-Fi 6 позволяет множеству устройств выполнять большое количество ёмких задач без снижения производительности, обеспечивая высокую эффективность потового вещания в формате Ultra-HD, быструю загрузку файлов или онлайн-игры без задержек.
Mesh-система Deco Voice X20 способна формировать широкое покрытие Wi-Fi на площади до 350 кв. м (для этого потребуется использовать комплект из двух устройств) с усиленным сигналом, BSS Color и технологией Beamforming.
Используемая технология TP-Link Mesh позволяет эффективно объединять Deco Voice X20 с другими устройствами Deco. Оно не ограничивается только адресацией и подключением. Теперь можно будет осуществлять, например, синхронизацию выводимого контента, обеспечивая стабильное покрытие Wi-Fi и поддержку голосового управления.
Благодаря лаконичному дизайну модулей и уникальным техническим характеристикам, mesh-система была удостоена награды CES 2021 Innovation Awards.
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