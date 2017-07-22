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D-Link представил устройства WiFi 6 нового поколения: Mesh-маршрутизатор AI M32 и USB-адаптер AX1800

12 января 2021, 17:44




Компания D-Link представила на CES 2021 новое поколение устройств Wi-Fi 6 - Mesh-маршрутизатор AX3200 D-Link AI M32 с поддержкой технологий искусственного интеллекта и беспроводной USB-адаптер AX1800 DWA-X1850.

Mesh-маршрутизатор AX3200 Wi-Fi 6 AI Mesh Router сочетает в себе традиционные функции поддержки сетей Wi-Fi 6 с общей скоростью соединения до 3,2 Гбит/с вместе с технологией поддержки mesh-сетей и ИИ-управлением.

D-Link представил устройства WiFi 6 нового поколения: Mesh-маршрутизатор AI M32 и USB-адаптер AX1800


Появление новых продуктов D-Link отражает значительную эволюцию, которую прошло оборудования Wi-Fi в последнее время. Благодаря концепции Mesh, новые продукты позволяют строить эффективную многоточечную микросотовую структуру, не применяя проводных соединений, не сверля отверстий в стенах и не тратя средства на монтаж кабельных сетей.

Точки подключаются друг к другу через радиоэфир. По данным D-Link, технология Wi-Fi 6 обеспечивает высокую скорость передачи данных, большую емкость и меньшую перегрузку сети. Двухдиапазонная ячеистая система обещает достижение скоростей передачи данных до 3,2 Гбит/с. Сеть использует технологии OFDMA и MU-MIMO, BSS Coloring, Quick VPN. Предоставляется расширенный функционал: QoS, Quick VPN, IPv6 6rd, DS-Lite, Triple-Play VLAN.

Mersh-сетка D-Link AI M32 позволяет добавлять и другие совместимые устройства, объединяя их с Wi-Fi сеткой D-Link. По заявлению компании, технология Mesh Smart Roaming обеспечивает автоматическое подключение к наиболее сильному источнику сигнала.

Использование технологий искусственного интеллекта обеспечивает беспроводное покрытие с бесшовным роумингом, автоматическое отслеживание качества Wi-Fi-подключений, поддержку самовосстановления, голосовое управление и повышенную безопасность для всех подключаемых устройств.

Общая площадь покрытия Mesh-маршрутизатора D-Link AI M32 составляет 275 м2.

Согласно данным наших коллег из The Verge, адаптер будет доступен во втором квартале 2021 года по цене 100 долларов (7 500 рублей).



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