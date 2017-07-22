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Графический процессор Intel Xe-HPG будет выпускаться по 7 нм нормам на заводах TSMC

12 января 2021, 18:41




Первая дискретная игровая видеокарта Intel, построенная на графической архитектуре Xe-HPG (кодовое название Ponte Vecchio), будет выпускаться по 7-нм технормам на мощностях компании TSMC. Процессоры этой серии предназначены для пользователей с умеренными и расширенными требованиями к графическим подсистемам. Эту информацию передает издание Reuters, ссылаясь на источники, «знакомые с существом вопроса».

Графический процессор Intel Xe-HPG будет выпускаться по 7 нм нормам на заводах TSMC


Первый дискретный графический процессор, который собирается выпустить Intel, называется DG2. «Микросхема, известная как DG2, будет производиться в рамках нового процесса производства микросхем в TSMC, который еще не получил официального названия, но является усовершенствованной версией 7-нм процесса, сообщили два человека, знакомых с этим вопросом», - заявил Стивен Неллис, Reuters.

Intel уже подтвердила, что DG2 будет производиться с привлечением внешнего контрактного исполнителя. Сама Intel только приступила к массовому производству процессоров Ice Lake Xeon, а также мобильных процессоров Tiger Lake на базе 10-нм узла. Отставание в оснащении собственного производства технологическим оборудованием 7-нм указывает на то, что в 2022 году и в последующий период Intel будет размещать вовне заказы, требующие более высокого технологического уровня, на контрактной основе.

Графический процессор Intel Xe-HPG будет выпускаться по 7 нм нормам на заводах TSMC


В настоящее время пока нет ясности, насколько улучшенный 7-нм процесс TSMC отличается от нынешней 7-нм технологии, которую использует AMD для выпуска процессоров Ryzen. Ранее ходили слухи, что новый узел может относиться к технологиям 6-нм, хотя TSMC еще не подтвердил это. Согласно Reuters, 7-нм узел, который, как ожидается, будет использовать DG2, будет «более продвинутым», чем 8-нм процесс Samsung, который в настоящее время использует NVIDIA для своих видеокарт Ampere.

По слухам, графический процессор Intel DG2 будет предлагаться с 4096 ядрами (Intel Shading Units). Недавняя утечка драйверов подтвердила, что один из вариантов может содержать 512 исполнительных модулей, каждый из которых имеет 8 унифицированных ядер. Ожидается, что графический процессор будет работать в паре с 6 или 8 Гбайт памяти GDDR6. Он будет предлагаться для дискретных видеокарт следующего поколения в игровых ноутбуках Tiger Lake-H и Alder Lake-P.

Графический процессор Intel Xe-HPG будет выпускаться по 7 нм нормам на заводах TSMC


Ожидается, что Intel представит свои видеокарты на базе DG2 в этом году. Но на вчерашнем мероприятии CES 2021 не было упоминания о GPU.



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