На выставке CES 2021 компания HP представила новые устройства и решения для гибридного формата работы, помогающие оставаться продуктивными для удаленных сотрудников.
Ноутбук HP Elite Dragonfly G2
Ноутбук-трансформер HP Elite Dragonfly G2, по мнению вендора, дарит свободу передвижения, отличаясь малым весом и компактностью. HP называет его самым маленьким и компактным в мире ноутбуком-трансформером для бизнеса с весом в базовой конфигурации менее 1 кг.
Устройство изготовлено с использованием переработанных материалов, в том числе, океанического пластика. Оно оснащено процессором Intel Core 11-го поколения, интегрированной графикой Intel и встроенным модулем Tile. Поддерживается быстрое подключение к сетям 5G или 4G LTE. Новая технология обнаружения взлома HP Tamper Lock заблокирует компьютер, если он был физически вскрыт, и уведомит об этом пользователя.
Ноутбук HP Elite Dragonfly G2 будет доступен для продажи в России в феврале 2021 года по цене от 99 990 рублей.
Ноутбук HP Elite Dragonfly Max
Ноутбук HP Elite Dragonfly Max предлагает инновационные возможности для совместных проектов. Он содержит 4 широкополосных микрофона с оптимизацией звука и технологиями искусственного интеллекта, 5-мегапиксельную и инфракрасную камеру для улучшения качества видеоконференций, а также дисплей HP Eye Ease с технологией подавления излучения синего спектра и сертификацией Eyesafe, минимизируя нагрузку на зрение.
Беспроводные наушники HP Elite Wireless
Беспроводные наушники HP Elite Wireless предоставляют возможность индивидуальной настройки звука и функцией активного шумоподавления. Наушники созданы для активного использования на протяжении всего дня, позволяя, например, с легкостью переключаются с конференц-звонка на ПК на прослушивание музыки на смартфоне, управляя через приложение на Windows 10, iOS или Android.
HP Elite Wireless доступны в комплекте с Elite Dragonfly Max, также их можно будет приобрести отдельно. Наушники HP Elite Wireless поступят в продажу в России в феврале 2021 года по цене 5 990 рублей.
Ноутбук-трансформер HP Elite Folio
Устройство-трансформер HP Elite Folio повышает продуктивность сотрудников, благодаря вычислительной платформе Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G. Она обеспечивает подключение на гигабитных скоростях за счет поддержки сетей 5G и Wi-Fi 6. Устройство работает без подзарядки до 24,5 часов на воспроизведении видео.
Благодаря трансформируемому корпусу из магниевого сплава, Elite Folio сочетает в себе функции, свойственные и для телефонов, и для планшетов. С им можно свободно и комфортно перемещаться по дому или офису. Имеется веб-камера с углом обзора 76°, два микрофона и динамики Bang & Olufsen высокой четкости.
Дисплей с диагональю 13,5 дюймов опционально поставляется с технологией защиты от подглядывания HP Sure View Reflect. Он оснащен HD веб-камерой со встроенной функцией затвора для повышения безопасности.
Устройство способно адаптироваться к любому окружению за счет облегченной конструкции без вентилятора и бесшумной клавиатуре. В комплект также входит перо HP Elite Slim Active Pen с функцией быстрой зарядки и удобным хранением в корпусе ноутбука.
Ноутбук HP Elite Folio будет доступен для продажи в феврале 2021 года в некоторых странах Европы.
Ноутбук HP EliteBook 840 G8 Aero
Ноутбук HP EliteBook 840 G8 Aero удовлетворяет потребности пользователей в многозадачности и позволяет работать в течение всего дня из любой локации. При весе от 1,13 кг и с диагональю экрана 14-дюймов, этот производительный ноутбук оснащен процессорами Intel Core 11-го поколения, встроенной поддержкой Tile, Wi-Fi 6, поддержкой сетей 5G LTE.
Теперь сотрудники могут успешно вести совместные проекты, даже находясь далеко друг от друга, благодаря интегрированной HD-камере с разрешением 720p, третьему цифровому микрофону, направленным вверх динамикам, а также звуковым настройкам с поддержкой искусственного интеллекта.
Устройство входит в линейку самых защищенных и управляемых в мире ПК и оборудовано целым рядом функций безопасности, помогающим сохранить конфиденциальность пользовательских данных, в том числе, функцией HP Privacy Camera и опциональной технологией HP Sure View Reflect для защиты экрана от подглядывания.
Корпус ноутбука выполнен из магниевого сплава и на 90% состоит из переработанных материалов. Ноутбук HP EliteBook 840 Aero G8 поступит в продажу в апреле 2021 года по цене от 64 990 рублей.
HP также представила и другие новые модели:
Ноутбуки HP EliteBook x360 1030 G8 и HP EliteBook x360 1040 G8, оснащенные мощным процессором, надежным функциям безопасности и опциональной поддержке сетей 5G. Эти ноутбуки HP EliteBook поступят в продажу в России в феврале 2021 года по цене от 99 990 рублей.
HP Elite x2 G8 сочетает в себе производительность современных ПК и мобильность планшетов. Это устройство корпоративного уровня ориентировано на профессионалов, которым необходима гарантия эффективной работы, где бы они ни оказались, без ущерба для продуктивности, безопасности или конфиденциальности. Устройство HP Elite x2 G8 поступит в продажу в России в мае 2021 года по цене 89 990 рублей.
Ноутбук HP ENVY 14
Ноутбук HP ENVY 14 - это мобильная персональная творческая студия с ярким IPS-дисплеем, имеющим разрешение WUXGA (1920х1200), соотношение сторон 16:10. Мультисенсорный экран обеспечивает на 11% большую область просмотра, чем у традиционного ноутбука с соотношением сторон 16:9. Это первый ноутбук HP с диагональю экрана 14 дюймов и откалиброванной цветопередачей с точностью Delta E<2.
Аппаратная начинка выстроена на базе процессоров Intel Core 11-го поколения и графики NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q. Приложение HP Dynamic Power позволяет распределять мощность процессора и графики для максимально динамичной реализации креативных идей. При этом ноутбук обеспечивает до 16,5 часов автономной работы.
ENVY 14 оснащен физическим выключателем и умной подсветкой HP Enhanced Lighting для веб-камеры, кнопкой отключения микрофона на клавиатуре, а также функцией интеллектуального шумоподавления AI Noise Removal, которая позволяет убирать фоновый шум при использовании динамиков, наушников или микрофона во время видеочатов, звонков или записи аудио и видео.
Ноутбук HP ENVY 14 станет доступен для продажи в России в марте 2021 года по цене от 74 990 рублей.
Мониторы HP FHD серии M
Мониторы HP FHD серии M отличаются современным изящным дизайном и предназначены для удаленных сотрудников и творческих профессионалов.
Серия M стала первой линейкой мониторов с корпусом из переработанного океанического пластика, которая получила сертификат Eyesafe. Корпус каждого монитора на 85% изготовлен из вторичного сырья и поставляется в экологичной упаковке.
Благодаря поддержке широкой цветовой гаммы, экран гарантирует реалистичность и насыщенность цветов при просмотре контента и поддерживает 99% цветового пространства sRGB.
Модели M24f, M27f и M32f FHD имеют трехстороннюю панель без рамок с разрешением Full HD для обеспечения четкости изображения и широких углов обзора.
Мониторы HP M-Series FHD Monitors поступят в продажу в России в марте 2021 года. Информация о ценах будет объявлена позднее.
Мониторы HP E24u G4 и HP E27u G4 USB-C
Мониторы HP E24u G4 и HP E27u G4 USB-C представляют собой идеальное настольное решение с быстрым и простым подключением через USB-C. Мониторы этой серии могут использоваться в качестве источника питания для ноутбука с мощностью до 65 Вт.
Модели имеют включают несколько портов, отличаются прекрасной эргономикой и предусматривают защиту от вредного синего излучения HP Eye Ease.
Мониторы HP E24u G4 and HP E27u G4 USB-C Monitors будут доступны для продажи в России в феврале 2021 года по цене от 19 990 рублей и от 27 990 рублей.
Беспроводная мышь HP 635
Беспроводная мышь HP 635 создана для работы сразу с несколькими устройствами. Этот компактный аксессуар способен функционировать на любых поверхностях, даже на стекле, а также работать от одного заряда аккумулятора в течение целого года.
Подключив до 3 различных устройств с помощью ультра-компактного USB-адаптера или до 2 устройств по Bluetooth, пользователи получают возможность удобного и быстрого переключения между ПК и планшетом.
Новая модель упрощает рабочий процесс за счет 4 программируемых бесшумных кнопок, которые могут активировать предопределенные команды, такие как «отмена» или «повтор», в 10 приложениях, в том числе: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, AutoCAD, SolidWorks, Sketch Up, Chrome и Zoom.
Рюкзак и сумка HP Renew Travel
Рюкзак и сумка HP Renew Travel для 15,6-дюймовых ноутбуков выполнены из экологически чистых материалов, полученных из переработанных пластиковых бутылок.
Легкие и прочные, они комфортны для поездок благодаря регулируемым ремням и множеству внутренних и внешних карманов, что позволяет с удобством разместить в них необходимые аксессуары. Карманы с подкладками и эластичными застежками на молниях с защитой от кражи позволяют с уверенностью переносить в сумке ноутбук диагональю до 15,6 дюймов.
Рюкзак и сумка HP Renew Travel для 15,6-дюймовых ноутбуков поступят в продажу в России в марте 2021 года.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".