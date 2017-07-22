AMD объявила модельный ряд своих процессоров на 2021 год и назвала каналы их поставки. В линейку вошли модели для мобильных и настольных систем.
Основное внимание AMD уделила развитию линейки мобильных процессоров AMD Ryzen 5000-й серии на базе микроархитектуры Zen 3. Они предназначены для оснащения высокопроизводительных, в том числе геймерских, ноутбуков, обеспечивают современный уровень проиводительности и эффективности. Эти модели рассчитаны на геймеров, создателей контента и профессиональных пользователей.
Процессоры AMD Ryzen для ноутбуков
Новые ноутбуки на базе мобильных процессоров Ryzen 5000-й серии будут доступны у крупнейших производителей, включая Asus, HP и Lenovo, начиная с 1-го кв. 2021 года.
Мобильные процессоры AMD Ryzen 5000-й серии содержат до 8 ядер / 16 потоков. В линейке представлены высокопроизводительные процессоры серии H и ультрамобильные процессоры серии U для массового потребителя. Процессоры серии HX предназначены для геймеров и создателей игр. Они обеспечивают производительность, сравнимую с процессорами серии H, но предназначены для ноутбуков в более тонком и легком корпусе.
По данным AMD, мобильные процессоры AMD Ryzen 5000 U-серии обеспечивают рост однопоточной производительности до 16% и многопоточной производительности до 14% по сравнению с предыдущим поколением. Процессоры AMD Ryzen 9 5980HX способны повысить однопоточную производительность на 23%, а многопоточную - на 17% по сравнению с предыдущим поколением.
Спецификация мобильных процессоров AMD Ryzen 5000-й серии
AMD ожидает, что в течение 2021 года появится широкий ассортимент из более чем 150 потребительских и коммерческих ноутбуков на базе мобильных процессоров Ryzen 5000-й серии.
Процессоры AMD Ryzen для настольных ПК
В сегменте процессоров для настольных систем AMD объявила о выпуске моделей со сниженным TDP (65 Вт) - AMD Ryzen 9 5900X и AMD Ryzen 7 5800X. Они будут поставляться в OEM-канал для готовых настольных ПК партнеров.
Настольный процессор Ryzen 9 5900 способен обеспечить в среднем на 24% более быстрый игровой процесс в разрешении 1080p в различных играх по сравнению с предыдущим поколением.
Спецификация десктопных процессоров AMD Ryzen 5000-й серии
Для розничных покупателей в продажу поступят процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO. Их поставки начнутся к марту 2021 года.
Процессоры Ryzen Threadripper PRO предназначены для оснащения рабочих станций, имеют 64 ядра, поддерживают 8-канальный доступ к памяти RDIMM и LRDIMM, 128 линий обмена данными по шине PCIe Gen 4 и наделены технологиями безопасности AMD PRO.
Спецификация AMD Ryzen Threadripper PRO
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