РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

NVIDIA сделала архитектуру Ampere общедоступной, выпустив GeForce RTX 3060

13 января 2021, 10:31




NVIDIA анонсировала графический процессор нового поколения GeForce RTX 3060, построенный на новой микроархитектуре Ampere. Она обеспечивает практически 10-кратный прирост скорости трассировки лучей, чем доступно у GTX 1060. Помимо этих новых аппаратных возможностей, геймеры получат поддержку NVIDIA DLSS и других технологий GeForce.

Графические процессоры 60-ых моделей традиционно считаются самыми популярными игровыми решениями на рынке. Прежнее решение GTX 1060, вышедшее в 2016 году, долгое время занимало верхнюю строчку в рейтинге игровых GPU. По данным статистики, сегодня примерно 90% GeForce-геймеров играют на GPU серии GTX.

GeForce RTX 3060


Новая графическая карта GeForce RTX 3060 отличается повышенной производительностью. Согласно данным NVIDIA, ее производительность в шейдерных операциях составляет 13 TFLOPs, в операциях трассировки лучей - 25 TFLOPs, в операциях тензорных ядер для технологии NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) - 101 TFLOPs. Новая карта использует 192-битный интерфейс памяти и имеет 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6.

Технология изменения размера регистров Resizable BAR (Base Address Registers), являющаяся частью PCI Express, становится общедоступной, начиная именно с RTX 3060. В сочетании с совместимой материнской платой эта передовая технология на базе PCI Express обеспечивает CPU одномоментно доступ ко всей памяти графического процессора, обеспечивая прирост производительности во многих играх.

Как и все графические процессоры серии RTX 30, RTX 3060 поддерживает три главных игровых инноваций GeForce: NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и NVIDIA Broadcast, которые обеспечивают геймерам высокую производительность и передовые возможности в играх.

NVIDIA DLSS добавляет искусственный интеллект в игры, меняя все - от игровой физики и анимации до рендеринга в реальном времени. Алгоритмы ИИ из состава NVIDIA DLSS работают на базе выделенных тензорных ядер. Они повышают частоту кадров, создают красивые, четкие игровые изображения, обеспечивают запас производительности для трассировки лучей и обеспечения высокого разрешения.

Технология NVIDIA Reflex снижает задержки управления. NVIDIA Broadcast улучшает вывод аудио и видео с помощью ИИ за счет создания виртуального фона, захвата движения и устранения шума.

GeForce RTX 3060 поступит в продажу в конце февраля. Рекомендованные розничные цены для России - от 32 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • AMD представила целый ряд мобильных и десктопных процессоров
  • Графический процессор Intel Xe-HPG будет выпускаться по 7 нм нормам на заводах TSMC
  • CES 2021: Intel представила новые процессоры для мобильных и настольных ПК
  • Новый мобильный процессор AMD Ryzen 7 5700G производительней предшественника Ryzen 7 3700X на 20%
  • Новый настольный процессор Intel Rocket Lake-S разогнали до 6,9 ГГц

    • следующая новость
    Razer анонсировал геймерские маски от COVID-19 и дизайнерское игровое кресло нового поколения

    предыдущая новость
    AMD представила целый ряд мобильных и десктопных процессоров

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro: доступный флагман без компромиссов Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая материнская плата Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro Лучшая оперативная память Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    13 января, 2021

    Razer анонсировал геймерские маски от COVID-19 и дизайнерское игровое кресло нового поколения

    NVIDIA сделала архитектуру Ampere общедоступной, выпустив GeForce RTX 3060

    AMD представила целый ряд мобильных и десктопных процессоров

    12 января, 2021

    Новые продукты HP для гибридного формата работы на CES 2021

    Графический процессор Intel Xe-HPG будет выпускаться по 7 нм нормам на заводах TSMC

    D-Link представил устройства WiFi 6 нового поколения: Mesh-маршрутизатор AI M32 и USB-адаптер AX1800

    TP-Link создал mesh-систему Deco Voice X20 на базе Wi-Fi 6 со встроенным голосовым помощником Alexa

    CES 2021: Intel представила новые процессоры для мобильных и настольных ПК

    Lenovo выпустила ThinkPad X1 Titanium Yoga - самый тонкий ноутбук в своей истории

    Игровой мини-ПК MAGNUS One E-серии рассчитан на энтузиастов компьютерного «железа»

    6,62-дюймовый флагман iQOO 7 на Snapdragon 888 вышел на тропу войны за лидерство

    11 января, 2021

    Samsung представила новые продукты «умного дома» на выставке CES 2021

    ASUS выпустила безвентиляторный компьютер Fanless Chromebox

    ASUS добавила поддержку HDMI 2.1 в новых геймерских мониторах Republic of Gamers (ROG)

    Dell анонсировала 40-дюймовый монитор UltraSharp 40 - первый в мире с разрешением 5K2K

    Ноутбук-трансформер HP Elite Folio оснащен ARM-процессором Snapdragon 8cx 5G

    Китайский поисковик Baidu и автопроизводитель Geely создадут умный электромобиль

    Ноутбук Microsoft Surface Laptop 4 оснастят чипами Intel и AMD

    Новый ноутбук Honor MagicBook Pro 2021 станет полностью «американским»

    Lenovo анонсировала умные очки ThinkReality A3 нового поколения

    ССЫЛКИ