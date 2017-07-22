NVIDIA анонсировала графический процессор нового поколения GeForce RTX 3060, построенный на новой микроархитектуре Ampere. Она обеспечивает практически 10-кратный прирост скорости трассировки лучей, чем доступно у GTX 1060. Помимо этих новых аппаратных возможностей, геймеры получат поддержку NVIDIA DLSS и других технологий GeForce.
Графические процессоры 60-ых моделей традиционно считаются самыми популярными игровыми решениями на рынке. Прежнее решение GTX 1060, вышедшее в 2016 году, долгое время занимало верхнюю строчку в рейтинге игровых GPU. По данным статистики, сегодня примерно 90% GeForce-геймеров играют на GPU серии GTX.
Новая графическая карта GeForce RTX 3060 отличается повышенной производительностью. Согласно данным NVIDIA, ее производительность в шейдерных операциях составляет 13 TFLOPs, в операциях трассировки лучей - 25 TFLOPs, в операциях тензорных ядер для технологии NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) - 101 TFLOPs. Новая карта использует 192-битный интерфейс памяти и имеет 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6.
Технология изменения размера регистров Resizable BAR (Base Address Registers), являющаяся частью PCI Express, становится общедоступной, начиная именно с RTX 3060. В сочетании с совместимой материнской платой эта передовая технология на базе PCI Express обеспечивает CPU одномоментно доступ ко всей памяти графического процессора, обеспечивая прирост производительности во многих играх.
Как и все графические процессоры серии RTX 30, RTX 3060 поддерживает три главных игровых инноваций GeForce: NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и NVIDIA Broadcast, которые обеспечивают геймерам высокую производительность и передовые возможности в играх.
NVIDIA DLSS добавляет искусственный интеллект в игры, меняя все - от игровой физики и анимации до рендеринга в реальном времени. Алгоритмы ИИ из состава NVIDIA DLSS работают на базе выделенных тензорных ядер. Они повышают частоту кадров, создают красивые, четкие игровые изображения, обеспечивают запас производительности для трассировки лучей и обеспечения высокого разрешения.
Технология NVIDIA Reflex снижает задержки управления. NVIDIA Broadcast улучшает вывод аудио и видео с помощью ИИ за счет создания виртуального фона, захвата движения и устранения шума.
GeForce RTX 3060 поступит в продажу в конце февраля. Рекомендованные розничные цены для России - от 32 990 рублей.
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