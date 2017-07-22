Компания Razer анонсировала два новых концептуальных дизайнерских решения для выставки CES 2021. Первое решение создано в рамках проекта Project Hazel и представляет собой умную маску для лица, отвечающую требованиям защиты и сохранения социально дружественного отношения к окружающим. Второе решение - это компактное интегрированное игровое кресло нового поколения, созданное в рамках проекта Project Brooklyn, которое обеспечивает новый уровень погружения в игровую среду.
«Умная» маска Razer Hazel
«Умная» маска Razer Hazel призвана помочь повысить удобство повседневного ношения и преодолеть общие проблемы, связанные с социальным взаимодействием в условиях пандемии.
Отмечается, что Razer вела активную борьбу с COVID-19 с самого начала пандемии, включая преобразование своих производственных мощностей для производства сертифицированных медицинских масок и выделения пожертвований в рамках инициативы Razer Health, которое состояло в передаче 1 млн хирургических масок для лица передовым медицинским учреждениям.
Концептуальный дизайн маски дополняется защитой, соответствующей нормам класса N95 на респираторы медицинского типа. Маска Razer предусматривает использование съемных перезаряжаемых активных вентиляторов и специальных устройств Smart Pods, которые регулируют поток воздуха для обеспечения оптимальной воздухопроницаемости. Благодаря высокой эффективности бактериальной фильтрации (BFE), Smart Pods фильтруют не менее 95% взвешенных в воздухе частиц и обладают высоким сопротивлением к проникновению фракций в жидком виде.
Универсальная интеллектуальная маска Project Hazel отражает акцент на гигиене и готовности к неожиданным рискам для здоровья. Она также решает проблему загрязнения экологии, связанную с массовым использованием одноразовых масок. Одновременно улучшаются функции многоразового применения индивидуального защитного средства.
Трансформируемое игровое кресло Project Brooklyn
Новое трансформируемое игровое кресло Project Brooklyn - это качественно иной проект. Он направлен на создание геймерского кресла, которое способно обеспечить полное погружение в атмосферу игры.
Много внимания уделено тактильным ощущениям, качеству доступа к графическим возможностям устанавливаемого монитора, освещению.
Информация о ценах и доступности устройств пока недоступна.
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