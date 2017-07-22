Новые игровые ноутбуки Nitro 5, а также новые модели в линейках Aspire 5 и 7 будут оснащаться мобильными процессорами AMD Ryzen 5000. Об этом сообщила компания Acer в рамках онлайн-выставки CES 2021. Игровые ноутбуки Acer Nitro 5 будет отличать высокая производительность, а модели Aspire 5 и Aspire 7 - идеальный баланс цены, возможностей и дизайна.
Видеокарты для ноутбуков из линейки NVIDIA GeForce RTX 30 на базе архитектуры NVIDIA Ampere имеют возросшую в два раза энергоэффективность, значительно увеличенную производительность и поддержку технологии Max-Q третьего поколения.
Acer Nitro 5
К линейке Acer Nitro относятся ноутбуки, конфигурация которых представлена сбалансированным набором компонентов. Они предназначены для поклонников гейминга, которые ценят поддержку современных технологий и выгодное сочетание цены и качества.
Новая модель Nitro 5 будут доступна в 15,6- или 17,3-дюймовой версиях с поддержкой разрешения QHD и частоты обновления экрана в 165 Гц или FHD и частоты обновления экрана до 360 Гц; время отклика в обеих версиях - 3 мс. Обновление произошло, прежде всего, за счет перехода на процессор AMD Ryzen 9 5900 HX и новейшую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080.
Acer Nitro 5
Среди других особенностей: два слота для твердотельных накопителей M.2 PCIe и/или SATA (с поддержкой NVMe SSD/жёстких дисков ёмкостью до 2 Тбайт), до 32 Гбайт ОЗУ DDR4 3200, скоростная сетевая карта Killer E2600 и поддержка Wi-Fi 6. Время отклика у новых моделей составляет всего в 3 мс.
Acer позаботилась о яркости и качестве изображения: максимальная яркость экрана достигает 300 нит при 100% охвате цветового пространства sRGB. Два вентилятора, технология Acer CoolBoost и четыре вентиляционных отверстия обеспечивают Nitro 5 эффективное охлаждение.
15- и 17-дюймовые модели Nitro 5 будут доступны в России во втором квартале 2021 года по рекомендованной цене от 99 990 рублей.
Aspire 7
Ноутбуки Acer Aspire 5 и Aspire 7
Новые ноутбуки Acer Aspire 5 и Aspire 7 относятся к числу мощных универсальные моделей со сдержанным дизайном. В основе Aspire 7 лежат современные мобильные процессоры AMD Ryzen 5000 и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650. Их целевая аудитория - профессионалы и обычные пользователи с высокими требованиями к производительности ноутбуков.
Высокая производительность новинок сочетается с небольшим весом 2,15 кг. Среди других характеристик ноутбуков - 32 Гбайт ОЗУ DDR4 и PCIe SSD-хранилище ёмкостью до 1 Тбайт. Ноутбук поддерживает стандарт USB-C для скоростной передачи данных (до 5 Гбит/с), Wi-Fi 6 (802.11ax).
Технологии Acer Color Intelligence и Acer ExaColor работают в тандеме, чтобы обеспечить отличное качество изображения.
Aspire 5
Ноутбуки Aspire 5 оснащены высокопроизводительными процессорами из линейки AMD 5000, видеокартами AMD Radeon RX 6401, 24 Гбайт ОЗУ и твердотельным накопителем M.2 PCIe NVMe ёмкостью до 1 Тбайт и/или жёстким диском ёмкостью до 2 Тбайт. Это выбор для блогеров-любителей, фотографов и учащихся, которым требуется доступный и мощный ноутбук.
Корпус толщиной всего 17,95 мм и алюминиевая крышка, обработанная пескоструйным методом, придают устройству стильный и аккуратный вид. 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD окружают максимально тонкие рамки, при этом Aspire 5 поддерживает технологию Acer BlueLightShield, которая помогает снизить негативное влияние вредного излучения из синей части спектра.
Aspire 5
Acer Aspire 7 будут доступны в России во втором квартале 2021 года по рекомендованной цене от 59 990 рублей. Модели Acer Aspire 5 появятся после 3-го квартала 2021 года.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".