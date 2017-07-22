Компания Kingston представила дорожную карту выпуска новых моделей твердотельных накопителей NVMe в этом году. Среди ее новинок представлены как накопители для массового рынка U.2 NVMe, так и диски для ЦОДов. Компания выпустит первые твердотельные накопители PCIe NVMe Gen 4.0, а также внешний SSD с интерфейсом USB 3.2.
Новый высокопроизводительный накопитель Ghost Tree поколения 4.0 ёмкостью от 1 до 4 Тбайт способен обеспечить скорость чтения и записи до 7000 Мбайт/с. Передача данных осуществляется по 8-канальной шине PCIe Gen 4.0 x4.
Среди устройств начального уровня намечены к выпуску модели твердотельных накопителей NVMe Gen 3.0 x4 серии NV Series ёмкостью до 2 Тбайт.
Компания выпустит внешний накопитель Kingston XS2000 USB 3.2 Gen 2 x2 ёмкостью от 500 Гбайт до 2 Тбайт. Он подойдёт в качестве дополнительного хранилища для хранения фотографий, видео и других файлов. Интерфейс USB Type-C обеспечит сверхбыструю передачу данных на скорости до 2500 Мбайт/с.
Модель DC1500M (Data Center 1500M) будет выпущена на смену твердотельного накопителя DC1000M типа U.2 NVMe. В ней появится поддержка множественных пространств имён. Накопитель предназначен для оснащения ЦОДов для широкого спектра рабочих нагрузок с интенсивным использованием данных, включая облачные вычисления, веб-хостинг и виртуальные инфраструктуры.
Анонс состоялся в ходе выставки CES 2021, но несмотря на новый формат мероприятия в этом году, Kingston готова предоставить возможность виртуально протестировать свои твердотельные накопители.
«Сейчас, когда CES перешла в онлайн, у нас появилось больше возможностей для связи с новыми и ранее существовавшими техническими сообществами по всему миру», - отметил Луис Канеширо (Louis Kaneshiro), директор подразделения разработки твердотельных накопителей Kingston. Компания намерена предоставлять в сообщества свои твердотельные накопители NVMe поколения 4.0 для ознакомления и тестирования.