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Acer обновил линейки игровых ноутбуков Predator Triton и Helios

13 января 2021, 17:16




Компания Acer обновила линейки игровых ноутбуков Predator Triton и Helios, анонсировав новые модели Predator Triton 300 SE и Predator Helios 300. Для Predator Helios 300 наиболее значимым в обновлении стал переход на видеокарту из линейки RTX 30ХХ, для модели Predator Triton 300 SE, кроме видеокарты, появился также новый процессор Intel Core H35 11-го поколения.

Большое внимание уделено улучшению работы системы охлаждения. В некоторых вариантах возросла частота обновления экрана.

Ноутбук Predator Triton 300 SE

Ноутбук Predator Triton 300 SE


Ноутбук Predator Triton 300 SE

Ноутбук Predator Triton 300 SE рассматривается как лучший кандидат для тех геймеров, кто не готов к компромиссам и готов искать такую модель, которая позволит запускать даже самые требовательные игры. Несмотря на тонкий корпус (17,9 мм) и небольшой вес (всего 1,7 кг), новое поколение ноутбуков Acer Predator Triton 300 SE не накладывает ограничений на выбор игровой нагрузки.

Ультрапортативный ноутбук Predator Triton 300 SE имеет металлический корпус и оборудован процессором Intel Core i7 H35 Special Edition 11-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060. Этот комплект дополнен эффективной системой охлаждения с вентиляторами AeroBlade 5-го поколения и поддержкой технологии Vortex Flow для сохранения температуры компонентов на минимальном уровне даже в самых «горячих» игровых ситуациях.

Крыльчатка цельнометаллических вентиляторов Aeroblade оснащена специальными законцовками, которые усиливают воздушный поток. Инновационные направляющие помогают минимизировать турбулентность. Технология Vortex Flow позволяет «построить» правильный аэродинамический поток внутри корпуса, используя тепловые трубки, воздуховоды и пару фланцев.

Ноутбук Predator Triton 300 SE

Ноутбук Predator Triton 300 SE


14-дюймовый FHD-экран Predator Triton 300 с частотой обновления 144 Гц обеспечивает 10 ч автономной работы. Общий стиль ноутбука дополняет клавиатура с 3-зонной RGB-подсветкой. За сбалансированный звук отвечает технология DTS: X Ultra. Помимо сетевой карты Killer Wi-Fi 6 AX1650 для быстрой беспроводной связи, Predator Triton 300 оборудован большим количеством портов, включая Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 и HDMI.

Ноутбук Predator Triton 300 SE появится в России во втором квартале 2021 года по цене от 119 990 рублей.

Ноутбук Predator Helios 300

Ноутбук Predator Helios 300


Ноутбук Predator Helios 300

Ноутбук Predator Helios 300 в своей новой версии оборудован современными видеокартами NVIDIA GeForce RX 3080 и имеет до 32 Гбайт ОЗУ DDR4. Такая мощная «начинка» нужна, чтобы на IPS-экране ноутбука с частотой обновления 240 Гц и временем отклика в 3 мс кадры сменялись максимально плавно. Погружению в игру способствует также технология DTS:X Ultra с поддержкой виртуального объёмного звука.

В ноутбуке установлены два вентилятора, включая AeroBlade 3D. Технология Acer CoolBoost помогает работать в оптимальном режиме, чтобы улучшить охлаждение самых важных компонентов системы.

Ноутбук Predator Helios 300

Ноутбук Predator Helios 300


Predator Helios 300 появится в России во втором квартале 2021 года по цене от 124 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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