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GM показал футуристический концепт летающего беспилотного электромобиля Cadillac

13 января 2021, 19:24




Крупнейшая американская автомобильная корпорация GM (General Motors) представила концепт беспилотного автомобиля, который заметно выделяется на фоне других моделей своим футуристическим видом. Новый Cadillac способен перемещаться в воздухе, летать и перевозить пассажира.

Футуристический летающий автомобиль был представлен Мэри Барра, исполнительным директором GM, вместе с семейным электрическим шаттлом Cadillac. Как сообщает Reuters, летающий Cadillac является полностью автономным транспортным средством. Для взлета и посадки ему не требуется специальных посадочных полос. Он может взлетать и приземляться вертикально в любом месте. По оценкам компании, новый концепт отражает «переосмысление концепции будущего личного транспорта».

GM показала футуристический концепт летающего беспилотного электромобиля Cadillac


Летающий Cadillac от GM позволяет перевозить только одного пассажира. Технически он больше похож на беспилотник вертикального взлета и посадки (VTOL). Для взлета ему достаточно небольшого участка ровной поверхности, например, крыши дома. Взлетев, он способен перемещаться со скоростью до 100 км/час.

По оценкам автопроизводителя, для полной автономности такого летающего автомобиля достаточно иметь электрический двигатель мощностью 90 кВт. Такую мощность, как ожидается, способен предоставить аккумулятор, созданный на основе уже проводимых компанией разработок батареи GM Ultium. О создании такой батареи сообщалось в марте 2020 года на презентации универсального шасси для самоуправляемого автомобиля GM. Сообщалось, что такая батарея в два раза мощней, чем та, которую использует Tesla для своих электромобилей. Чтобы эта батарея могла применяться на летающем электромобиле GM, ее потребуется поместить в сверхлегкой корпус.

GM показала футуристический концепт летающего беспилотного электромобиля Cadillac


Топ-менеджер GM сообщила, что GM начала изучать альтернативные способы передвижения еще в 2020 году. В том числе компания рассматривала вариант создания воздушного такси.

Главный конструктор GM Майк Симко добавил, что «VTOL является ключом к видению GM в отношении мультимодального будущего». Он считает, что этот автомобиль сможет стать «Кадиллаком для обеспечения городской воздушной мобильности».

GM показала футуристический концепт летающего беспилотного электромобиля Cadillac


На данный момент другие подробности о летающем автомобиле неизвестны. В то же время Мэри Барра заявила, что «скоро» она готова показать, как будет выглядеть «салон и сиденья». Она также обещала показать в работе биометрические датчики, средства голосового управления и работу системы управления с помощью жестов рук.



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