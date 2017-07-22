Apple получила патент на чехол для iPhone. Он отличается рядом интересных, уникальных функций. Чехол не только служит для размещения iPhone, но еще его можно использовать для ношения наушников AirPods и для их подзарядки. Патент был выдан Ведомством США по патентам и товарным знакам (USPTO).
Как сообщает PatentlyApple, новый чехол для iPhone имеет также зарядное устройство и средства подключения к нему AirPods. В заявке показаны сразу несколько вариантов дизайна и типов чехлов.
Есть, например, вариант чехла с держателем AirPods и специально выделенной зоны для зарядки. Эта зона может располагаться в верхней части чехла либо на задней панели. Встречается также вариант, когда зарядный механизм расположен на внутренней стороне откидной крышки.
Хотя принцип работы может показаться очевидными, в патенте дано подробное описание технологию зарядки для каждого варианта дизайна.
Например, для зарядного аккумулятора, который размещен в верхней части чехла, можно предусмотреть наличие полости для размещения наушников AirPods. Внутри корпуса может быть установлен магнит, электроника, аккумуляторная батарея и даже держатели для крепежа.
Есть вариант, когда механизм зарядки AirPods располагается сзади. Есть также вариант с откидной крышкой, когда на ее внешней части расположен экран для показа уведомлений и вывода другой полезной информации.
Apple предлагает не просто интегрированное решение для подзарядки двух устройств - iPhone и AirPods . Она также показывает, как можно наращивать функциональность чехла.
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