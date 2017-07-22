На мероприятии по анонсу нового поколения процессоров Exynos 2100 компания Samsung объявила о своем сотрудничестве с AMD по интеграции графической архитектуры RDNA в чипы Exynos следующего поколения. В настоящий момент еще нет четкой определенности о деталях интеграции. Какой именно набор технологий будет встраиваться - RDNA, RDNA 2 или их комбинация? В то же время заявлено, что реальные продукты появятся в продаже к концу 2021 или началу 2022 года.
RDNA - это кодовое название микроархитектуры графического процессора и сопутствующей архитектуры набора команд, разработанной AMD. Она пришла на смену микроархитектуре Graphics Core Next, а первой линейкой продуктов с поддержкой RDNA стала серия видеокарт Radeon RX 5000, выпущенная 7 июля 2019 года.
О разработке архитектуры RDNA 2 было объявлено на осенней презентации AMD 2020 года при анонсе нового поколения видеокарт семейства Radeon RX 6000. Было отмечено, что та же архитектура будет применяться в игровых консолях следующего поколения Xbox Series X / S и PlayStation 5. По оценкам AMD, переход на RDNA 2 позволит ускорить Radeon RX 6900 в два раза по сравнению с предшественником (Radeon RX 5700 XT).
Как сообщает Samsung, внедрение платформы AMD RDNA во флагманские продукты Exynos на период 2021-2022 годов уже состоялось и прошло успешно. Первая итерация появится уже в процессорах Exynos 2100. Ожидается, что через несколько месяцев на телефонах Galaxy появится гравировка RDNA.
Выпуск Exynos 2100 также установил новый стандарт для мобильных процессоров, заявили в Samsung. В своем последнем тизере компания отмечает его высокую производительность, способность к многозадачности и поддержку мобильных игр на новом уровне.
Exynos 2100 стал первым мобильным процессором премиум-класса, который использует встроенные средства интеграции с сетями 5G. Он построен на 5-нм техпроцессе на базе технологии EUV. Производительность процессора оценивается в 26 TOPS (триллионов операций в секунду), что более чем в два раза превышает уровень процессоров предыдущего поколения.
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