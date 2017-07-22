Компания KIOXIA America объявила о главных направлениях развития собственных решений в области флэш-памяти и твердотельных накопителей.
Компания KIOXIA (ранее носившая название Toshiba) хорошо известна на рынке тем, что именно там была изобретена флеш-память NAND в 1987 году, и именно они первыми в мире запустили ее в массовое производство в 1991 году. В настоящее время, поменяв название на более стилизованное под японский стиль имя KIOXIA, компания остается лидером в сфере хранения данных, благодаря своей технологии BiCS FLASH 3D и большому вниманию на развитие инновационных разработок, повышение качества и надежности.
KIOXIA обладает сегодня одним из наиболее широких портфелей доступных SSD-накопителей, включая решения для клиентских ПК, центров обработки данных, гипермасштабируемых, высокопроизводительных серверов и систем хранения. В рамках CES 2021 компания проводит демонстрацию новых продуктов, включая первый в отрасли твердотельный накопитель NVMe с облачной спецификацией PCIe 4.0, Open Compute Platform (OCP) и новые дополнения к программному обеспечению KumoScale, которые обеспечивают более быстрое хранилище NVMe-oF в контейнерах.
Среди новых разработок - выпуск SSD-накопителей в новом форм-факторе EDSFF (SSD Enterprise & Data Center). Этот форм-фактор хранилища предназначен для использования в центрах обработки данных, который разрабатывается рабочей группой EDSFF. Он основан на бывшем стандарте Intel Ruler SSD. Первые продукты, соответствующие стандарту EDSFF, уже появились во второй половине 2020 года.
Другое направление XFMExpress связано с развитием новой технологии съемных запоминающих устройств с интерфейсом PCI Express (PCIe) и протоколом NVM Express (NVMe). Они отличаются тонким съемным форм-фактором, размеры которого (14х18х1,4 мм) дают площадь, равную всего 252 мм2. Эта память предназначена для применения в составе ультракомпактных хост-устройств (ультрамобильных ПК, устройствах IoT и пр.), причем ее установка отличается легкостью благодаря инновационной комбинации разъемов. В настоящее время XFMExpress поддерживает масштабируемость интерфейса с помощью базового 1-линейного или 2-линейного интерфейса PCIe, а также дополнительного 4-линейного интерфейса PCIe.