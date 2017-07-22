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AMD Cezanne поднял размер адресуемой кэш-памяти L3 в два раза

14 января 2021, 13:45




В своем программном докладе на международной выставке CES 2021 генеральный директор AMD Лиза Су анонсировала новое семейство мобильных процессоров Ryzen серии 5000. По оценкам AMD, новые модели AMD способны показать более высокую производительность, чем их конкуренты из лагеря Intel - процессоры Intel Core 11-го поколения семейства Tiger Lake.

AMD Лиза Су анонсировала новое семейство мобильных процессоров Ryzen серии 5000


Мобильные процессоры Ryzen 5000 выпускаются на новом 7-нм монолитном кристалле Cezanne, изготовленным по новейшей микроархитектуре Zen3. На нем размещено до восьми вычислительных ядер с поддержкой многопоточности и графический процессорный блок, насчитывающий до восьми исполнительных модулей. Площадь кристалла Cezanne составляет 175 мм2 - это примерно на 10% больше, чем у предшественника Renoir (156 мм2).

AMD Лиза Су анонсировала новое семейство мобильных процессоров Ryzen серии 5000


С точки зрения используемой шины PCIe новшеств не ожидается. Как и у предшественника AMD Renoir, у нового процессора задействованы до 20 линий доступа.

Самым большим новшеством является появление 8-ядерного кластера CCX (Core Compute Complex). Это означает, что все восемь ядер Cezanne смогут использовать общий кэш L3. В процессорах Renoir также работали восемь ядер, но они были разделены между двумя кластерами CCX, каждое с 4 Мбайт кэш-памяти L3. В результате внесенных изменений Cezanne оказался оснащен одним 8-ядерным кластером CCX с 16 Мбайт кэша, тогда как ядрам на Renoir были доступны «только» 8 Мбайт кэш-памяти L3.

AMD Лиза Су анонсировала новое семейство мобильных процессоров Ryzen серии 5000


Изучение слайдов с презентации AMD на выставке CES 2021 подтверждает, что для достижения поставленной цели компания не только удвоила объем кэша L3 по сравнению с Renoir, но и в четыре раза увеличила максимальный размер адресуемого кэша L3, доступного на уровне ядра.

При этом объем выделенного кэша L2 остался равным 512 Кбайт на ядро. Размер «общего кэша» (L2 + L3) теперь составляет до 20 Мбайт.

Выбор в пользу увеличения размера кэша L3 для 45 Вт мобильных процессоров Ryzen 5000 HX-серии, а также повышенная производительность и более высокие тактовые частоты - это главные козыри AMD в конкуренции с лучшими мобильными чипами Intel H-сегмента.

AMD Лиза Су анонсировала новое семейство мобильных процессоров Ryzen серии 5000


Как утверждает AMD, второй по быстродействию процессор Ryzen 9 5900HX превосходит самый быстрый Intel Core i9-10980HK на 13% на однопоточных операциях, на 19% в играх и на 35% по общей производительности в тестах PassMark.

Новый процессор 5980HX должен показать еще более высокие результаты.
AMD Лиза Су анонсировала новое семейство мобильных процессоров Ryzen серии 5000




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