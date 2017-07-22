Компания TCL Communication представила на выставке CES 2021 новую линейку смартфонов TCL 20 Series с технологией NXTVISION 2.0. В нее вошли две модели, одна из них - смартфон TCL 20 5G - стала первым смартфоном с поддержкой сетей 5G, розничная цена которого не превышает 300 евро (26 700 руб.).
Визитной карточкой смартфонов серии TCL 20 Series является поддержка фирменной запатентованной технологии NXTVISION. Она служит для оптимизации изображения на экране смартфона и параметров камеры и позволяет заметно повысить качество фото и видео. В новой версии добавлена поддержка преобразования SDR в HDR, улучшена калибровка цвета и появились дополнительные функции для защиты зрения.
Модели линейки TCL 20 Series будут также оснащены графическим процессором с поддержкой технологий искусственного интеллекта. Это улучшит адаптивные возможности экрана, уменьшит число ложных касаний и повысит качество изображения. ИИ поможет анализировать тип окружающего освещения, распознавать различные виды изображений, автоматически подстраивать уровень яркости, повышать точность цветопередачи, чёткость и контрастность.
Смартфон TCL 20 5G
Смартфон TCL 20 5G оснащен большим 6,67-дюймовым экраном FHD+ и работает на базе Quakcomm Snapdragon 690 5G. Чипсет обеспечивает высокую производительность, которая появилась благодаря поддержке сетей 5G в сочетании с передовыми экранными технологиями NXTVISION и расширенными возможностями для видеостриминга. Эта модель нацелена на создание комфортных условий для просмотра сериалов, документальных и художественных фильмов в формате HDR10 без потери качества. Емкость батареи составляет 4500 мАч.
Телефон оснащён тройной основной 48 Мп камерой с искусственным интеллектом и технологиями улучшения автофокусировки и стабилизации видео. Основная камера имеет диафрагму f/1,8 и поле обзора 79°, что позволяет создавать детализированные фото, обеспечивает четкость изображения. Поддерживается возможность съемки высокого разрешения в условиях недостаточной освещенности.
Вторая дополнительная 8-мегапиксельная камера глубины с диафрагмой f/2,2 и полем зрения 118° и 2-мегапиксельный макрообъектив с диафрагмой f/2.4 дополняют фотоарсенал этого смартфона. Функции камеры включают 10-кратный цифровой зум, Google Lens, EIS, HDR, снимки во время записи, светодиодную вспышку, режим отслеживания света, супер-ночной режим, сверхстабильный режим, широкоугольный режим, режим остановки движения и многое другое.
На передней панели TCL 20 5G расположена 8-мегапиксельная селфи-камера с ЖК-вспышкой, диафрагмой f/2.0 и полем обзора 78°. Функции фронтальной камеры включают Face Beautification, HDR-селфи, фотофильтры, портретный режим.
TCL 20 5G комплектуется батареей емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. TCL 20 5G уже появился в продаже по цене 299 евро (26 600 руб.).
Смартфон TCL 20 SE
Вторым представителем новой линейке стал смартфон TCL 20 SE. Он обладает полным набором характеристик продвинутого смартфона, отличается превосходной медиасистемой и создан для тех, кто привык наслаждаться любимым контентом в бескомпромиссно высоком качестве.
Аппарат оснащен 6,82-дюймовым экраном с V-образным вырезом. Экран занимает 90% площади передней панели и имеет «кинематографическое» соотношение сторон 20,5:9. Как и старшая модель, смартфон TCL 20 SE обеспечивает высокое качество воспроизведения видео, благодаря поддержке функции перевода SDR в HDR.
Фирменная технология NXTVISION при просмотре видео в режиме реального времени оптимизирует цветопередачу, контрастность и четкость изображения. Улучшенные аудиовозможности достигаются за счёт наличия стереодинамиков и поддержки аудио высокой чёткости. TCL 20 SE оснащён восьмиядерным процессором Qualcomm, аккумулятором ёмкостью 5 000 мАч и поддерживает технологию реверсивной зарядки.
TCL 20 SE также оснащён основной квадрокамерой с искусственным интеллектом. Смартфон будет доступен на отдельных рынках уже в январе 2021 по цене 149 евро (13 200 руб.).
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