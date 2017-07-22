Компания Synology выпустила две новые модели стоечных систем хранения данных высотой 2U RackStation RS1221+ и RS1221RP+. При высокой производительности их отличает компактный форм-фактор. Глубина корпусов составляет всего 306,6 мм и 407,5 мм, соответственно. Это меньше половины размера стандартных стоечных устройств 2U. При таких габаритных размерах они легко устанавливаются в небольших стойках, таких как настенные шкафы или двухопорные стойки (только RS1221+) с ограниченным пространством. Решения предназначены для небольших компаний и малого бизнеса.
Новые модели RS1221+ и RS1221RP+ стали первыми устройствами серии RackStation, созданные на базе процессора AMD Ryzen V1500B. По сравнению с предыдущей моделью RS1219+, оснащенной процессором Intel Atom C2538, новые устройства демонстрируют рост производительности в 3,6 раза.
Synology провела их тестирование в своей испытательной лаборатории и оценила их производительность на уровне 108 тыс. операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении - это в 3,8 раза больше, чем у предшественника. Скорость последовательной записи достигает 1147 Мбайт/с (в 2,3 раза выше).
Новые устройства по умолчанию оснащены памятью DDR4 ECC емкостью 4 Гбайт с возможностью расширения до 32 Гбайт. Благодаря слоту PCIe 3.0, можно обновить комплектацию до поддержки 10GbE, установив совместимую сетевую карту. Другой вариант модернизации - добавить более быструю кэш-память NVMe за счет установки плат Synology M.2 и твердотельных накопителей Synology серии SVN30004.
Большой выбор из 12 отсеков для установки дисков позволяет масштабировать устройства в широком диапазоне. Для этого можно использовать модуль расширения RX4185 и совместимые диски.
Управление осуществляется с использованием Synology DiskStation Manager (DSM), унифицированной операционной системы Synology. Эта система обеспечивает выполнение резервного копирования ИТ-инфраструктуры с помощью Synology Active Backup Suite и локальное размещение частного облака с помощью Synology Drive. Управление виртуальными машинами осуществляется с помощью Virtual Machine Manager, почтовых серверов - с помощью MailPlus и других служб SaaS.
На устройства распространяется стандартная 3-летняя ограниченная гарантия вендора. Для компаний, которым требуется расширенная поддержка, гарантия может быть продлена до 5 лет.