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Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S21 и Galaxy S21+

14 января 2021, 20:28




Компания Samsung объявила о выпуске новой серии флагманских смартфонов Samsung S для массового рынка. В ней представлены две модели - 6,2-дюмовый смартфон Samsung Galaxy S21 и 6,7-дюмовый смартфон Galaxy Galaxy S21+.

Уже стало традицией для Samsung внедрять в своих флагманах передовые технологии, достигнутые к моменту выпуска моделей. Поэтому рынок проявляет огромный интерес к ее новым моделям.

Флагманы Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+


В моделях 2021 года Samsung выделила главными следующие направления: 1) большой, яркий, адаптивный дисплей с поддержкой широкого набора функций и использованием ИИ; 2) Поддержка сетей 5G без компромиссов и ограничений по регионам; 3) создание широкой экосистемы вокруг смартфона, позволяя управлять личной жизнью и делать ее более яркой и привлекательной.

Флагманы Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+


Новизна моделей 2021 года проявляется уже в ее аппаратной начинке. Samsung выпускает новые модели на базе собственного процессора Samsung Exynos 2100, в придачу которому даны ОЗУ 8 Гбайт (LPDDR5) и 128/256 Гбайт встроенной памяти. Новая версия процессора была анонсирована всего два дня назад на презентации, получившей название Exynos is back. Samsung дала рынку сигнал, что компания намерена впредь опираться на собственные разработки, чтобы сделать смартфоны Samsung уникальным явлением на рынке. Ее модели будут отличаться уникальными возможностями и наличием уникальных функций, выстроенных на базе ее фирменных технологий. До сих пор позволить себе похожее могла только Apple.

Обновленный дизайн серии Galaxy S21 был разработан для тех, кто хочет иметь умеренно крупный по размерам смартфон с емким экраном, но в то же время в легком, удобном и компактном корпусе. Модель Galaxy S21+ отличается увеличенным 6,7-дюймовым экраном и батареей повышенной емкости (4800 мАч), у модели Galaxy S21 емкости батареи составляет 4000 мАч.

Флагманы Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ Флагманы Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+



В Galaxy S21/S21+ используется интеллектуальный адаптивный дисплей Dynamic AMOLED 2X Infinity-O с разрешением 421ppi. Это обеспечивает плавную прокрутку и просмотр контента. Частота обновления экрана регулируется автоматически до 120 Гц (48~120 Гц) в зависимости от текущего контента на экране.

Чтобы снизить утомляемость глаз, новая функция Eye Comfort Shield автоматически регулирует интенсивность фильтра синего света, принимая во внимание время суток, тип просматриваемого контента и время отхода пользователя ко сну.

Большое внимание уделено развитию камер для съемки. Этот блок содержит три камеры.

Флагманы Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+


Ультра широкоугольная камера имеет разрешение 12 Мп и угол обзора 120°. Ее диафрагма равна f2.2, а размер пикселя равен 1,4 мкм. Вторая широкоугольная камера имеет аналогичное разрешение 12 Мп, но отличается от первой более узким углом обзора 79°. Она поддерживает автофокус Dual Pixel и оптическую стабилизацию изображения. Диафрагма составляет f1.8, а размер пикселя равен 1,8 мкм. Третья камера относится к классу телефото с разрешением 64 Мп. Она поддерживает гибридный оптический зум Hybrid Optic 3X, имеет угол обзора 76°, поддерживает оптическую стабилизацию изображения. Ее диафрагма равна f2.0, а размер пикселя равен 0,8 мкм. Такая сложная система камера позволяет формировать 30-кратный зум класса Space Zoom, а также реализовать ряд интересных функций за счет объединения собираемых пикселями данных и их обработки с помощью ИИ.

Фронтальная камера имеет разрешение 10 Мп и поддерживает автофокусировку Dual Pixel. Остальные ее характеристики: FOV 80°, F2.2, 1,22 мкм.

Флагманы Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+


Как уже было отмечено, Samsung предоставляет полный набор средств для поддержки сетей 5G без каких-либо региональных ограничений. Благодаря встроенной поддержке на уровне чипсета, аппарат может работать в автономном (SA) и неавтономном (NSA) режимах поддержки сетей 5G, а также в диапазонах Sub6 и mmWave. Поддерживается ультра широкополосный доступ (UWB).

Флагманы Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+


Новые флагманы станут доступны в России для продажи с 5 февраля. Модель Galaxy S21+ будет продаваться по рекомендованной цене 94 990 рублей за версию 256 Гбайт и по 89 990 рублей за версию 128 Гбайт. Модель Galaxy S21 - 79 990 рублей за версию 256 Гбайт и 74 990 рублей за версию 128 Гбайт.

Флагманы Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Xiaomi Mi 10T Pro получил флагманский процессор, чрезвычайно быстрый дисплей, камеру топового уровня и мощный аккумулятор. При всём этом смартфон отличается весьма приятным ценником и ярким дизайном, позволяя говорить о себе, как о чрезвычайно сбалансированном гаджете, практически лишённом слабых сторон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro: доступный флагман без компромиссов".

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