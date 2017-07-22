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Samsung объявила о выпуске наушников Galaxy Buds Pro премиум-класса

14 января 2021, 22:07




Компания Samsung Electronics представила наушники-вкладыши нового поколения Galaxy Buds Pro c иммерсивным звуком, превосходным качеством связи, интеллектуальной системой шумоподавления и улучшенными возможностями для подключения к внешним устройствам. Galaxy Buds Pro относятся к наушникам премиум-класса, созданным для получения максимальной отдачи от работы, для развлечений и применения в других ситуациях.

Galaxy Buds Pro


Модель оснащена двумя встроенными динамиками: 11-мм низкочастотным для глубоких басов и 6,5-мм для насыщенной передачи верхних частот. Это обеспечивает новым Galaxy Buds Pro плотное и целостное звучание, качественный, динамичный и сбалансированный звук на любом «контенте» - ритмичный хип-хоп или сложное произведение классической музыки, голосовой звонок или видеоконференция.

Galaxy Buds Pro


Функциональность наушников не ограничивается только развлечениями. Наушники стали критически важным элементом рабочего общения. Благодаря трем микрофонам и блоку приема голоса (Voice Pickup Unit, VPU), наушники Galaxy Buds Pro позволяют отделить собственный голос от нежелательных внешних звуков, гарантируя собеседнику возможность слышать разговор без помех.

Один из внешних микрофонов имеет высокое соотношение сигнал/шум (SNR), что позволяет эффективно устранять фоновые шумы. Кроме того, Samsung интегрировала в Galaxy Buds Pro новую технологию Wind Shield для защиты от шума ветра. Благодаря правильно подобранной форме наушников, площадь их контакта с ветром минимизирована, а специально разработанная камера с сеткой позволяет отфильтровать помехи.

В наушниках Galaxy Buds Pro работает интеллектуальная система активного шумоподавления (ANC), которая позволяет настроить уровень подавления фонового звука. Параллельно с ней работает технология Ambient Sound, которая позволяет усилить звук рядом более чем на 20 децибел для коррекции в соответствии со своими потребностями.

Наушники Galaxy Buds Pro являются частью экосистемы Galaxy. Они способны автоматически отключаться от одной системы и переходить к работе с другой, например, при просмотре видео на ноутбуке и поступлении звонка через смартфон.

Galaxy Buds Pro


При полной зарядке время работы в режиме воспроизведения составляет до 8 часов, при использовании футляра с функцией беспроводной подзарядки автономность наушников можно увеличить еще на 20 часов. Даже при включенной системе активного шумоподавления время работы наушников в режиме воспроизведения составляет 5 часов с возможностью увеличения еще на 13 часов при использовании футляра. Когда заряд иссяк, вы сможете всего за пять минут быстрой зарядки подзарядить наушники еще на час работы.

Galaxy Buds Pro


Galaxy Buds Pro будут доступны в России в официальном интернет магазинах и фирменных салонах бренда, а также у партнеров в трех цветах: чёрный, серебро, фиолетовый по рекомендованной цене 17 990 рублей с 5 февраля 2021 года.



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