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Пентагон внес Xiaomi в «черный» список «военных» компаний КНР

15 января 2021, 09:02




На официальном сайте Министерства обороны США появилось дополнение к «черному списку» иностранных компаний, которые Пентагон квалифицирует как организации, относящиеся к числу потенциальных противников. Обновление вызвало резонанс в мировом сообществе, потому что в новом списке оказались, например, китайская компания Xiaomi - мировой лидер по производству смартфонов, и китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC), которая занимается эксплуатацией авиационной техники в стране.

Пентагон внес Xiaomi в «черный» список «военных» компаний КНР


Всего в обновление «черного списка» Пентагона попали девять китайских компаний, которые, по мнению военного ведомства США, в той или иной степени связаны с военной промышленностью Китая.

Пентагон внес Xiaomi в «черный» список «военных» компаний КНР


Необходимо отметить, что в этом списке также присутствуют компании Huawei - мировой производитель смартфонов, и компания SMIC - крупнейший в Китае производитель полупроводниковых изделий, в том числе процессоров.

Пентагон заявил: «Департамент полон решимости противодействовать развитию военно-гражданского бизнес-партнерства в Китайской Народной Республике (КНР), которая поддерживает цели модернизации Народно-освободительной армии (НОАК), обеспечивая ей доступ к передовым технологиям и опыту, приобретенным и разработанным даже теми компаниями, университетами и в рамках исследовательских программ КНР, которые кажутся гражданскими организациями».

Речь не идет о запрете на поставки технологий и комплектующих, как это происходит сейчас с китайской компанией Huawei. Согласно действующему в США законодательству, американским компаниям предписано избавиться от инвестиций в те компании, которые попали в «черный» список. Нельзя покупать акции этих компаний, а если они имеются на руках, то их необходимо продать до обозначенного срока.

Американские инвесторы должны избавиться от активов этих компаний к 11 ноября 2021 года в соответствии с распоряжением, подписанным уходящим президентом США Дональдом Трампом пару месяцев назад. В то же время отмечается, что этот приказ может быть отменен, когда избранный президент Джо Байден возьмет управление в свои руки в конце этого месяца, но это всего лишь предположения.

В комментариях подчеркивается, что этот «черный» список Пентагона отличается от «Списка организаций» Министерства торговли США, который запрещает любую торговлю с компаниями, представляющими угрозу национальной безопасности США. Речь идет о том, что Пентагон квалифицировал девять новых компаний как относящиеся, по его мнению, к списку "Communist Chinese military companies" («Военные компании коммунистического Китая»),



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Xiaomi Mi 10T Pro получил флагманский процессор, чрезвычайно быстрый дисплей, камеру топового уровня и мощный аккумулятор. При всём этом смартфон отличается весьма приятным ценником и ярким дизайном, позволяя говорить о себе, как о чрезвычайно сбалансированном гаджете, практически лишённом слабых сторон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro: доступный флагман без компромиссов".

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