На официальном сайте Министерства обороны США появилось дополнение к «черному списку» иностранных компаний, которые Пентагон квалифицирует как организации, относящиеся к числу потенциальных противников. Обновление вызвало резонанс в мировом сообществе, потому что в новом списке оказались, например, китайская компания Xiaomi - мировой лидер по производству смартфонов, и китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC), которая занимается эксплуатацией авиационной техники в стране.
Всего в обновление «черного списка» Пентагона попали девять китайских компаний, которые, по мнению военного ведомства США, в той или иной степени связаны с военной промышленностью Китая.
Необходимо отметить, что в этом списке также присутствуют компании Huawei - мировой производитель смартфонов, и компания SMIC - крупнейший в Китае производитель полупроводниковых изделий, в том числе процессоров.
Пентагон заявил: «Департамент полон решимости противодействовать развитию военно-гражданского бизнес-партнерства в Китайской Народной Республике (КНР), которая поддерживает цели модернизации Народно-освободительной армии (НОАК), обеспечивая ей доступ к передовым технологиям и опыту, приобретенным и разработанным даже теми компаниями, университетами и в рамках исследовательских программ КНР, которые кажутся гражданскими организациями».
Речь не идет о запрете на поставки технологий и комплектующих, как это происходит сейчас с китайской компанией Huawei. Согласно действующему в США законодательству, американским компаниям предписано избавиться от инвестиций в те компании, которые попали в «черный» список. Нельзя покупать акции этих компаний, а если они имеются на руках, то их необходимо продать до обозначенного срока.
Американские инвесторы должны избавиться от активов этих компаний к 11 ноября 2021 года в соответствии с распоряжением, подписанным уходящим президентом США Дональдом Трампом пару месяцев назад. В то же время отмечается, что этот приказ может быть отменен, когда избранный президент Джо Байден возьмет управление в свои руки в конце этого месяца, но это всего лишь предположения.
В комментариях подчеркивается, что этот «черный» список Пентагона отличается от «Списка организаций» Министерства торговли США, который запрещает любую торговлю с компаниями, представляющими угрозу национальной безопасности США. Речь идет о том, что Пентагон квалифицировал девять новых компаний как относящиеся, по его мнению, к списку "Communist Chinese military companies" («Военные компании коммунистического Китая»),
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