В заключительной части презентации Samsung новой линейки флагманских смартфонов Galaxy S21 состоялся анонс «самого флагманского» аппарата новой серии - модели Galaxy S21 Ultra. Назначение этого смартфона - предоставить пользователям самые широкие возможности для реализации творчества и продуктивной работы.
Samsung выделил следующие направления, которые отражают смысл «самый лучший». Прежде всего, это добавление к комплекту электронного пера S Pen с технологией Wacom для рисования, создания заметок, редактирования фото и подписи документов. Этот дополнительный аксессуар впервые появился в истории серии Galaxy S. Второе - это создание широких возможностей для фотосъемки. Например, в версии S Pro появилась функция съемки групповых селфи в один клик. Этот список новшеств далеко не полный, но все по порядку.
Смартфон поддерживает S Pen, который идет в комплекте с Galaxy Note или Galaxy Tab. Компания планирует также продавать отдельно S Pen с совместимыми чехлами для смартфона. Кроме того, Samsung представила новую модель S Pen Pro увеличенного формата, который делает еще более удобным его использование и помогает управлять через Bluetooth.
Флагман Galaxy S21 Ultra является самым большим по размерам гаджетом в новой серии Galaxy S21. Диагональ его экрана Dynamic AMOLED 2X составляет 6,8 дюйма. По оценкам Samsung, у модели Ultra самый интеллектуальный дисплей, который приспособлен для творчества.
Смартфон поддерживает плавную регулировку частоты обновления, которая может меняться от 10 до 120 Гц. В сочетании с разрешением Quad HD+ это позволяет адаптировать смартфон для игр и для экономного просмотра контента, получая наилучшее качество изображения при высокой энергоэффективности, продлевая время автономной работы устройства.
Модель S21 Ultra позволяет получать на 25% более яркое изображение с максимальной яркостью 1500 нит, чем Galaxy S20 - наивысший показатель среди смартфонов Galaxy. Модель отличается улучшенным на 50% коэффициентом контрастности, что обеспечивает чистое изображение с эффектом присутствия даже при просмотре на ярком солнце. Дополнительная функция Eye Comfort Shield снижает нагрузку на глаза пользователя.
С точки зрения аппаратной начинки, S21 Ultra похож на другие флагманы серии S21, но есть и значимые отличия. Galaxy S21 Ultra - один из первых смартфонов с поддержкой расширения Wi-Fi 6E5 над стандартом беспроводной связи. Оно обеспечивает более качественное и быстрое подключение к сети, улучшенный роуминг, позволяя сохранять доступ в сложных условиях городской застройки или в перегруженных сетях.
Контур связи S21 обеспечивает высокую пропускную способность. Поддержка сетей 5G предлагает ультранизкую задержку, что имеет важное значение для загрузки видео, плавности ведения видеоконференцсвязи и потоковой передачи данных.
Поддержка сверхширокополосного доступа (UWB8) - это задел на будущее применение S21 Ultra для управления IoT и «умными» гаджетами. Например, для автоматического открывания двери автомобиля, для отправки сообщений, для поиска потерянных электронных устройств с помощью функции AR Finder, для взаимодействия с гаджетами на платформе SmartThings.
Среди других технологий отмечается поддержка Dual Bluetooth, которая позволяет объединять несколько устройств и распределяет энергопотребление для увеличения срока работы батареи.
Большое внимание в Galaxy S21 Ultra уделено оснащению камерами профессионального уровня для съемки фото высокого качества. Смартфон оснащен четырьмя основными камерами (сверхширокоугольная, широкоугольная и двойной телеобъектив), которые могут работать как порознь, так и вместе, добиваясь нового уровня съемки, недоступного другим моделям смартфонов. Высшим статусом обладает 108-мегапиксельный сенсор, способный получать 12-битные HDR-фотографии с улучшенным (64 раза) цветовым спектром и втрое более широким динамическим диапазоном.
Впервые смартфон Galaxy поддерживает съемку в формате 4K со скоростью 60 кадр/сек на всех объективах, включая фронтальный и четыре тыльных. Смартфон позволяет сохранять графику в профессиональных 12-битных RAW файлах, что делает возможным использование расширенной детализации при дальнейшем редактировании фотографий в профессиональных графических программах.
Samsung Galaxy S21 Ultra оснащен емким аккумулятором на 5000 мАч, номинальная (минимальная) емкость составляет 4855 мАч. При этом малый разброс с типовым уровнем отражает высокое качество применяемой батареи. Смартфон поддерживает повышенную скорость беспроводной зарядки с Fast Wireless Charging 2.0. Она доступна со стандартными устройствами 10 Вт или более. Телефон совместим также с технологией обратной беспроводной зарядки стандарта Qi.
Для защиты конфиденциальности данных применяется программная надстройка Knox Vault - собственная платформа безопасности Samsung на уровне чипа (SoC). Она сочетает использование защищенной памяти с защитой от несанкционированного доступа к процессору. При отправке фотографий со смартфона можно удалить, при необходимости, метаданные о местоположении. Функция Private Share позволяет контролировать, кто получает доступ к отправляемому контенту и как долго он доступен.
Продажи Galaxy S21 Ultra на территории России начнутся 5 февраля. Смартфон будет доступен в фирменной рознице и магазинах партнеров в цветах «Черный Фантом» и «Серебряный Фантом» по рекомендованной цене 127 990 рублей за версию 512 Гбайт, 114 990 рублей за версию 256 Гбайт и 109 990 рублей за версию 128 Гбайт.
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