РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung Galaxy S21 Ultra ориентирован на творчество, защищенность и креативность

15 января 2021, 11:18




В заключительной части презентации Samsung новой линейки флагманских смартфонов Galaxy S21 состоялся анонс «самого флагманского» аппарата новой серии - модели Galaxy S21 Ultra. Назначение этого смартфона - предоставить пользователям самые широкие возможности для реализации творчества и продуктивной работы.

Samsung выделил следующие направления, которые отражают смысл «самый лучший». Прежде всего, это добавление к комплекту электронного пера S Pen с технологией Wacom для рисования, создания заметок, редактирования фото и подписи документов. Этот дополнительный аксессуар впервые появился в истории серии Galaxy S. Второе - это создание широких возможностей для фотосъемки. Например, в версии S Pro появилась функция съемки групповых селфи в один клик. Этот список новшеств далеко не полный, но все по порядку.

Samsung Galaxy S21 Ultra


Смартфон поддерживает S Pen, который идет в комплекте с Galaxy Note или Galaxy Tab. Компания планирует также продавать отдельно S Pen с совместимыми чехлами для смартфона. Кроме того, Samsung представила новую модель S Pen Pro увеличенного формата, который делает еще более удобным его использование и помогает управлять через Bluetooth.

Samsung Galaxy S21 Ultra


Флагман Galaxy S21 Ultra является самым большим по размерам гаджетом в новой серии Galaxy S21. Диагональ его экрана Dynamic AMOLED 2X составляет 6,8 дюйма. По оценкам Samsung, у модели Ultra самый интеллектуальный дисплей, который приспособлен для творчества.

Смартфон поддерживает плавную регулировку частоты обновления, которая может меняться от 10 до 120 Гц. В сочетании с разрешением Quad HD+ это позволяет адаптировать смартфон для игр и для экономного просмотра контента, получая наилучшее качество изображения при высокой энергоэффективности, продлевая время автономной работы устройства.

Модель S21 Ultra позволяет получать на 25% более яркое изображение с максимальной яркостью 1500 нит, чем Galaxy S20 - наивысший показатель среди смартфонов Galaxy. Модель отличается улучшенным на 50% коэффициентом контрастности, что обеспечивает чистое изображение с эффектом присутствия даже при просмотре на ярком солнце. Дополнительная функция Eye Comfort Shield снижает нагрузку на глаза пользователя.

Samsung Galaxy S21 Ultra


С точки зрения аппаратной начинки, S21 Ultra похож на другие флагманы серии S21, но есть и значимые отличия. Galaxy S21 Ultra - один из первых смартфонов с поддержкой расширения Wi-Fi 6E5 над стандартом беспроводной связи. Оно обеспечивает более качественное и быстрое подключение к сети, улучшенный роуминг, позволяя сохранять доступ в сложных условиях городской застройки или в перегруженных сетях.

Контур связи S21 обеспечивает высокую пропускную способность. Поддержка сетей 5G предлагает ультранизкую задержку, что имеет важное значение для загрузки видео, плавности ведения видеоконференцсвязи и потоковой передачи данных.

Поддержка сверхширокополосного доступа (UWB8) - это задел на будущее применение S21 Ultra для управления IoT и «умными» гаджетами. Например, для автоматического открывания двери автомобиля, для отправки сообщений, для поиска потерянных электронных устройств с помощью функции AR Finder, для взаимодействия с гаджетами на платформе SmartThings.

Среди других технологий отмечается поддержка Dual Bluetooth, которая позволяет объединять несколько устройств и распределяет энергопотребление для увеличения срока работы батареи.

Samsung Galaxy S21 Ultra


Большое внимание в Galaxy S21 Ultra уделено оснащению камерами профессионального уровня для съемки фото высокого качества. Смартфон оснащен четырьмя основными камерами (сверхширокоугольная, широкоугольная и двойной телеобъектив), которые могут работать как порознь, так и вместе, добиваясь нового уровня съемки, недоступного другим моделям смартфонов. Высшим статусом обладает 108-мегапиксельный сенсор, способный получать 12-битные HDR-фотографии с улучшенным (64 раза) цветовым спектром и втрое более широким динамическим диапазоном.

Впервые смартфон Galaxy поддерживает съемку в формате 4K со скоростью 60 кадр/сек на всех объективах, включая фронтальный и четыре тыльных. Смартфон позволяет сохранять графику в профессиональных 12-битных RAW файлах, что делает возможным использование расширенной детализации при дальнейшем редактировании фотографий в профессиональных графических программах.

Samsung Galaxy S21 Ultra


Samsung Galaxy S21 Ultra оснащен емким аккумулятором на 5000 мАч, номинальная (минимальная) емкость составляет 4855 мАч. При этом малый разброс с типовым уровнем отражает высокое качество применяемой батареи. Смартфон поддерживает повышенную скорость беспроводной зарядки с Fast Wireless Charging 2.0. Она доступна со стандартными устройствами 10 Вт или более. Телефон совместим также с технологией обратной беспроводной зарядки стандарта Qi.

Для защиты конфиденциальности данных применяется программная надстройка Knox Vault - собственная платформа безопасности Samsung на уровне чипа (SoC). Она сочетает использование защищенной памяти с защитой от несанкционированного доступа к процессору. При отправке фотографий со смартфона можно удалить, при необходимости, метаданные о местоположении. Функция Private Share позволяет контролировать, кто получает доступ к отправляемому контенту и как долго он доступен.

Samsung Galaxy S21 Ultra


Продажи Galaxy S21 Ultra на территории России начнутся 5 февраля. Смартфон будет доступен в фирменной рознице и магазинах партнеров в цветах «Черный Фантом» и «Серебряный Фантом» по рекомендованной цене 127 990 рублей за версию 512 Гбайт, 114 990 рублей за версию 256 Гбайт и 109 990 рублей за версию 128 Гбайт.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Xiaomi Mi 10T Pro получил флагманский процессор, чрезвычайно быстрый дисплей, камеру топового уровня и мощный аккумулятор. При всём этом смартфон отличается весьма приятным ценником и ярким дизайном, позволяя говорить о себе, как о чрезвычайно сбалансированном гаджете, практически лишённом слабых сторон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro: доступный флагман без компромиссов".

Читайте также:

  • Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S21 и Galaxy S21+
  • Samsung выпустит серию бюджетных смартфонов 5G в начале 2021 года
  • «Секретная» часть планов Samsung по выпуску гаджетов в будущем году приоткрыта
  • Samsung отрицает слухи о прекращении выпуска смартфонов серии Galaxy Note
  • Исследователи DxOMark отдали предпочтение Exynos-модели Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

    • предыдущая новость
    Пентагон внес Xiaomi в «черный» список «военных» компаний КНР

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшее на CES 2021: выбор THG Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro: доступный флагман без компромиссов Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшее на CES 2021 Лучшая материнская плата Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro Лучшая оперативная память
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 января, 2021

    Samsung Galaxy S21 Ultra ориентирован на творчество, защищенность и креативность

    Пентагон внес Xiaomi в «черный» список «военных» компаний КНР

    14 января, 2021

    Samsung объявила о выпуске наушников Galaxy Buds Pro премиум-класса

    Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S21 и Galaxy S21+

    Arctic выпустил малошумный 120 мм вентилятор BioniX серии P

    Synology выпустил стоечные СХД RS1221+ и RS1221RP+ для небольших офисов

    TCL анонсировала 5G-смартфон TCL 20 дешевле 300 долларов

    AMD Cezanne поднял размер адресуемой кэш-памяти L3 в два раза

    KIOXIA рассказала о развитии флеш-хранилищ на CES 2021

    Samsung объявила об интеграции AMD RDNA в процессоры Exynos 2100 следующего поколения

    13 января, 2021

    Apple запатентовала чехол для iPhone, служащий для ношения наушников

    GM показала футуристический концепт летающего беспилотного электромобиля Cadillac

    Acer обновил линейки игровых ноутбуков Predator Triton и Helios

    CES 2021: Kingston представила дорожную карту новых твердотельных накопителей NVMe

    Новые ноутбуки Acer Nitro и Aspire оснащаются процессорами AMD Ryzen 5000

    Razer анонсировал геймерские маски от COVID-19 и дизайнерское игровое кресло нового поколения

    NVIDIA сделала архитектуру Ampere общедоступной: встречайте GeForce RTX 3060

    AMD представила целый ряд мобильных и десктопных процессоров

    12 января, 2021

    Новые продукты HP для гибридного формата работы на CES 2021

    Графический процессор Intel Xe-HPG будет выпускаться по 7 нм нормам на заводах TSMC

    ССЫЛКИ