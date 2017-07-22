Компания Ulefone разместила видеоролик с демонстрацией сафари-испытаний своего нового смартфона Armor 10 5G - первого в мире защищенного устройства для сетей 5G. Проведены многочисленные краш-тесты, в которых производитель продемонстрировал «неубиваемость» новой модели.
Главным признаком успешного прохождения теста было сохранение смартфоном способности к работе. Для этого испытуемый смартфон сразу переводился в рабочее состояние для демонстрации его живучести.
Компания провела тесты на производительность, падение, воздействие веса и температурный шок. Смартфон погружался на полчаса в воду, и проведенная сразу после завершения эксперимента проверка показала, что он работоспособен.
Телефон Armor 10 5G пережил многократные броски дротиков в экран и показал отсутствие каких-либо повреждений дисплея и корпуса. Смартфон сбрасывали с лестницы на твердую поверхность с высоты более 2 метров. Несмотря на все ухищрения, смартфон продолжал работать даже после того, как на него наехал автомобиль, когда устройство лежало на дороге. Были проведены также и другие испытания на воздействие воды, пыли и падениям.
6,67-дюймовый смартфон Armor 10 5G оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 800 5G, имеет 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт основной памяти. Аппарат оснащен аккумулятором на 5800 мАч с беспроводной зарядкой 15 Вт. Для съемки фотографий применяется в первую очередь основная камера на 64 Мп.
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