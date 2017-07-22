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Microsoft объявила о закрытом тестировании облачной платформы Microsoft Cloud for Retail

15 января 2021, 14:44




Во время традиционной выставки для ритейла NRF 2021, которая в этом году проходит в онлайн-формате, компания Microsoft анонсировала запуск закрытого предварительного тестирования новой облачной платформы Microsoft Cloud for Retail. К тестированию будут привлечены специально отобранные участники корпоративного рынка ритейла.

Новая облачная служба Microsoft Cloud for Retail ориентирована прежде всего на корпоративный рынок на всем его протяжении, от малого и среднего до крупного и государственного. Платформа должна привлечь внимание всех участников - от производителей продукции до поставщиков и продавцов.

Microsoft объявляет о закрытом предварительном тестировании новой облачной платформы Microsoft Cloud for Retail


Microsoft собирается предложить клиентам богатые интеллектуальные бизнес-возможности, выстроенные на различных сервисах Microsoft, включая Microsoft Azure, Microsoft Power Platform, Microsoft 365, Microsoft Dynamics 365 и Microsoft Advertising. Все службы объединены общей моделью данных и построены на платформе, отвечающей требованиям безопасности и комплаенса.

Речь идет о выстраивании новой партнерской экосистемы, где Microsoft собирается предложить свои технологические разработки в виде готовых решений для розничной торговли. По оценкам Microsoft, облачная служба Microsoft Cloud for Retail позволит розничным продавцам использовать облачные вычисления для решения своих прикладных бизнес-задач.

В своем обращении к клиентам Шелли Бранстен (Shelley Bransten) выделила следующие тренды в ритейле, на которые Microsoft обратила внимание при строительстве платформы. Это - основные направления, где выстраиваемая экосистема должна принести пользу предприятиям розничной торговли. Эти тренды выстроены в следующем виде: 1) взрывной рост используемых данных и требования в монетизации накапливаемой информации; 2) выстраивание партнерских взаимоотношений для ускорения и повышения эффективности достижения бизнес-целей; 3) развитие доверия и электронной коммерции, что приобретают все большее значение для потребителей и брендов; 4) развитие системы лояльности клиентов и партнеров.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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