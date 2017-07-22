Microsoft объявила о разработке следующей версии Windows еще в 2019 году. Новая версия получила название Windows 10X. Было заявлено, что она будет предназначена для запуска на устройствах, которые могут быть оснащены как одним, так и двумя экранами. Таких устройств не существует на рынке. Очевидно, что они могут появиться только с выходом новой ОС.
В прошлом году стало ясно, что выполнить поставленную задачу оказалось непросто. Отсутствие устройств с двумя экранами порождало множество проблем при разработке ОС. Поэтому Microsoft изменила дорожную карту и объявила, что ее новая операционная система выйдет сначала с поддержкой только традиционных устройств с одним экраном.
Выпуск новой ОС в обновленной конфигурации был запланирован на 2020 год, но позднее запуск был перенесен на 2021 год.
Теперь с приближением выпуска в сеть уже просочилась одна из последних рабочих сборок Windows 10X. Это позволило любознательным пользователям установить новую версию на своих компьютерах и опробовать ее в деле.
Последняя новинка - видео, которое распространил портал Windows Central. Оно позволяет получить первое мнение о том, как работает новая ОС, рассмотреть некоторые детали нового интерфейса, которые раньше были доступны только на скриншотах.
Самой яркой отличительной особенностью обновленного интерфейса Windows 10X является его Панель задач. Значки панели перемещены в центр, меню «Пуск» полностью переработано.
В Windows 10X появился новый Центр поддержки (Action Center) с полностью переработанными ярлыками. Большие изменения коснулись Проводника (файлового менеджера), вид которого сильно упростился по сравнению с Windows 10. Еще одна особенность - запуск любых приложений в новой ОС осуществляется в полноэкранном режиме.
Отметим, что Windows 10X не рассматривается как преемница Windows 10. Windows 10X предназначена для отдельного класса устройств из числа недорогих ноутбуков и планшетов.
Самой большой проблемой новой версии, считают эксперты, станет то, что она еще не поддерживает все ранее выпущенные для Windows приложения. Выбор, по крайней мере на первых порах, будет ограничен только приложениями из Microsoft Store и веб-приложениями.
Фактическое появление Windows 10X ожидается к концу 2021 года в виде предустановленной ОС на новых (или обновленных) устройствах.
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