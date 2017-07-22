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Apple получила патент на шарнирный механизм для складного смартфона

15 января 2021, 19:22




В сети появилась информация о патенте на шарнирный механизм, поданным компанией Apple. Предложенный механизм обеспечивает складывание устройства из двух частей. Как утверждает Apple, предложенная конструкция обещает, что работа «шарнира» получится более надежной, при этом он сам не будет отличаться массивностью, а его размеры останутся в разумных пределах.

Патент Apple получил название "Electronic Devices With Fiber Composite Friction Hinges" («Электронные устройства с фрикционными петлями из композитного материала»). Предложенный механизм описывает работу «удлиненных пальцев» ("elongated fingers"), которые могут перемещаться внахлест и перекрывать друг друга, формируя петли.

Apple получила патент на шарнирный механизм для складного смартфона


По оценкам Apple, предложенный механизм может найти применение где угодно, от смартфонов до динамиков. В описании, которое приложено к патенту, много внимания уделено его использованию в качестве «умных колец». Также используется название «пальцевые устройства» ("finger devices").

Apple получила патент на шарнирный механизм для складного смартфона


В то же время Apple отмечает, что в конструкции таких колец могут присутствовать выступы и отдельные детали, отличающиеся хрупкостью. Если не соблюдать осторожность, то они могут ломаться или отваливаться.

Чтобы этого не происходило, Apple предлагает использовать композитные материалы из углеволокна. Это позволит избежать поломок и позволит сделать петли более легкими и компактными.

Apple отмечает особо, что подобные петли могут применяться для складной конструкции iPhone.

Apple получила патент на шарнирный механизм для складного смартфона


Наличие подобного патента не означает, что Apple непременно будет использовать подобный механизм в своих изделиях. В то же время это отражает интерес компании к данной теме.



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