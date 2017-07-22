В сети появилась информация о патенте на шарнирный механизм, поданным компанией Apple. Предложенный механизм обеспечивает складывание устройства из двух частей. Как утверждает Apple, предложенная конструкция обещает, что работа «шарнира» получится более надежной, при этом он сам не будет отличаться массивностью, а его размеры останутся в разумных пределах.
Патент Apple получил название "Electronic Devices With Fiber Composite Friction Hinges" («Электронные устройства с фрикционными петлями из композитного материала»). Предложенный механизм описывает работу «удлиненных пальцев» ("elongated fingers"), которые могут перемещаться внахлест и перекрывать друг друга, формируя петли.
По оценкам Apple, предложенный механизм может найти применение где угодно, от смартфонов до динамиков. В описании, которое приложено к патенту, много внимания уделено его использованию в качестве «умных колец». Также используется название «пальцевые устройства» ("finger devices").
В то же время Apple отмечает, что в конструкции таких колец могут присутствовать выступы и отдельные детали, отличающиеся хрупкостью. Если не соблюдать осторожность, то они могут ломаться или отваливаться.
Чтобы этого не происходило, Apple предлагает использовать композитные материалы из углеволокна. Это позволит избежать поломок и позволит сделать петли более легкими и компактными.
Apple отмечает особо, что подобные петли могут применяться для складной конструкции iPhone.
Наличие подобного патента не означает, что Apple непременно будет использовать подобный механизм в своих изделиях. В то же время это отражает интерес компании к данной теме.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Xiaomi Mi 10T Pro получил флагманский процессор, чрезвычайно быстрый дисплей, камеру топового уровня и мощный аккумулятор. При всём этом смартфон отличается весьма приятным ценником и ярким дизайном, позволяя говорить о себе, как о чрезвычайно сбалансированном гаджете, практически лишённом слабых сторон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro: доступный флагман без компромиссов".