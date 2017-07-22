Компания ZTE собирается выпустить в 2021 году смартфон с подэкранной камерой нового, второго поколения. Об этом заявил Ни Фей, президент подразделения терминальных устройств ZTE.
Подэкранная камера первого поколения появилась в сентябре прошлого года вместе с выпуском смартфона ZTE Axon 20. Она имеет разрешение 32 Мп. Сенсор расположен под дисплейной панелью и работает благодаря местной лазерной перфорации дисплейной поверхности. Благодаря ей, свет частично проникает на второй слой, где расположен сенсор.
Наличие подэкранной камеры позволяет устранить вырез на экране дисплея, делая его более удобным для работы и особенно для игр. Но как показали оценки работы дисплея смартфона ZTE Axon 20, область, где расположена подэкранная камера, все-таки выделяется зеленовато-фиолетовым оттенком. Наиболее отчетливо она просматривается на белом фоне.
Но главная проблема состоит в другом: качество снимков, выполняемых с помощью подэкранной камеры, получается значительно хуже, чем при съемке на обычную камеру «в вырезе». Пользователи отмечают явные ухудшения резкости, пропадание деталей в краях кадра. Снимок получается, будто на камеру наклеена сверху полупрозрачная матовая плёнка.
По всей видимости, ZTE провела работу над улучшением технологии и намерена в скором будущем выпустить смартфон с обновленной подэкранной камерой. Ни Фэй не раскрыл подробностей о новой подэкранной камеры второго поколения.
Фей отметил, что в последнее время появились другие производители также готовят свои решения по использованию фронтальной камеры не в вырезе экрана. Он заявил, что ZTE приветствует такие инициативы.
Ранее ZTE объявила, что собирается выпустить в этом году флагманские модели смартфонов ZTE Axon 30 и Nubia Z30. Обе модели будут оснащены флагманским процессором Snapdragon 888. Возможно, что вместе с ними появится и подэкранная камера второго поколения.
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